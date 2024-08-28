В «Европолисе» случился ночной потоп: пострадали помещения на двух этажах

Последствия ночного потопа устраняют утром 28 августа сотрудники торгово-развлекательного комплекса «Европолис» на Полюстровском проспекте в Петербурге. Кадрами с места происшествия делится читательница «Фонтанки». На них видна не только вода, но и частично отвалившиеся потолочные панели.
читатель «Фонтанки»
Как рассказали «Фонтанке» в «Европолисе», случившийся потоп — последствие монтажа противопожарной системы в строящемся помещении международной сети кафе-пекарен с синнабонами. Протечка, по словам сотрудников, очень масштабная. Пострадал атриум первого и второго этажей, три магазина и потолочные перекрытия.