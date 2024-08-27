Смешанные уроки труда ввести в школах предложил губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая на городском педагогическом совете в БКЗ «Октябрьский»
«Надо делать смешанные группы труда в школах. Раньше в советской школе так было: мальчики строгают и пилят, девочки шьют и готовят (на всю школу такой запах стоит, что язык готов проглотить). А нам нужны смешанные группы, и сейчас многие так делают.
Почему мальчишка не может быть парикмахером, дизайнером или поваром? Может, и уже это изменилось в нашем сознании», — заявил Беглов.
По его словам, в одной из школ он встретил девочку, которая работает на токарном станке: «Только он современный, не тот, на котором мы работали. Она говорит: "Так я пойду на завод, — знаете, сколько на таком станке зарабатывают?" Я говорю: "Знаю". А девчонки, которые электрику изучают? Это же очень интересно».
Предмет труда с 1 сентября этого года в Петербурге вводят во всех параллелях, начиная
Беглов предложил сделать смешанные уроки труда. Чтобы мальчики учились готовить, а девочки — работать на станке
Смешанные уроки труда ввести в школах предложил губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая на городском педагогическом совете в БКЗ «Октябрьский»
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