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    Беглов предложил сделать смешанные уроки труда. Чтобы мальчики учились готовить, а девочки — работать на станке

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    Смешанные уроки труда ввести в школах предложил губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая на городском педагогическом совете в БКЗ «Октябрьский» 27 августа. По словам главы города, вести уроки труда должны приглашенные преподаватели из колледжей.

    «Надо делать смешанные группы труда в школах. Раньше в советской школе так было: мальчики строгают и пилят, девочки шьют и готовят (на всю школу такой запах стоит, что язык готов проглотить). А нам нужны смешанные группы, и сейчас многие так делают.
    Почему мальчишка не может быть парикмахером, дизайнером или поваром? Может, и уже это изменилось в нашем сознании», — заявил Беглов.

    По его словам, в одной из школ он встретил девочку, которая работает на токарном станке: «Только он современный, не тот, на котором мы работали. Она говорит: "Так я пойду на завод, — знаете, сколько на таком станке зарабатывают?" Я говорю: "Знаю". А девчонки, которые электрику изучают? Это же очень интересно».

    Предмет труда с 1 сентября этого года в Петербурге вводят во всех параллелях, начиная с 5-го класса. Ранее в комитете по образованию анонсировали, что уроки труда будут раздельными: девочки будут заниматься домовым искусством, а мальчики столярным делом.

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