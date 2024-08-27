На территории аэропорта Пулково впервые прошел концерт музыкальной группы

На территории аэропорта Пулково 27 августа впервые прошел концерт музыкальной группы. Площадкой для выступления Жени Трофимова и группы «Комната культуры» стала... парковка аэропорта.
Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
Концерт собрал вместе сотрудников аэропорта и студентов, которые трудятся в Пулково в рамках проекта «Взлетная полоса» — музыканты покорили аэропорт своими песнями, среди которых был и хит лета «Самолеты».
Вели мероприятие Сергей Журавлёв и Антон Сазанов, за музыкальное сопровождение отвечал DJ ILYA LAVROV.