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    На территории аэропорта Пулково впервые прошел концерт музыкальной группы

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    На территории аэропорта Пулково 27 августа впервые прошел концерт музыкальной группы. Площадкой для выступления Жени Трофимова и группы «Комната культуры» стала... парковка аэропорта.

    Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

    Концерт собрал вместе сотрудников аэропорта и студентов, которые трудятся в Пулково в рамках проекта «Взлетная полоса» — музыканты покорили аэропорт своими песнями, среди которых был и хит лета «Самолеты».

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    Вели мероприятие Сергей Журавлёв и Антон Сазанов, за музыкальное сопровождение отвечал DJ ILYA LAVROV.

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    СамолетыКонцертПулковоКомната культурыЖеня Трофимов
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