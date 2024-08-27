«У него то же самое происходит»: Медведев предложил Франции арестовать и Цукерберга

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил властям Франции вслед за задержанием основателя Telegram Павла Дурова арестовать и создателя Facebook* Марка Цукерберга. По его словам, в запрещенном мессенджере происходит то же самое, в чем обвиняют Дурова.



«Ну пусть они Цукерберга арестуют, когда он к ним приедет. У него то же самое происходит в "Фейсбуке"*», — заявил Медведев на встрече с кандидатами от возглавляемой им партии «Единая Россия» — участниками СВО. Его слова 27 августа приводит ТАСС.



Медведев также задался вопросом, несет ли ответственность сам по себе создатель за то, что происходит на платформе. Он напомнил, что у властей РФ тоже были претензии к Telegram, однако это не значит, что происходящее в мессенджере делается с одобрения Дурова.

