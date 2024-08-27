    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 21

    2 м/с, зап

    767мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd91.77eur102.49

    «У него то же самое происходит»: Медведев предложил Франции арестовать и Цукерберга

    1192
    7 комментариев

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил властям Франции вслед за задержанием основателя Telegram Павла Дурова арестовать и создателя Facebook* Марка Цукерберга. По его словам, в запрещенном мессенджере происходит то же самое, в чем обвиняют Дурова.

    «Ну пусть они Цукерберга арестуют, когда он к ним приедет. У него то же самое происходит в "Фейсбуке"*», — заявил Медведев на встрече с кандидатами от возглавляемой им партии «Единая Россия» — участниками СВО. Его слова 27 августа приводит ТАСС.

    Медведев также задался вопросом, несет ли ответственность сам по себе создатель за то, что происходит на платформе. Он напомнил, что у властей РФ тоже были претензии к Telegram, однако это не значит, что происходящее в мессенджере делается с одобрения Дурова.

    Напомним, основателя Telegram задержали вечером 24 августа во французском аэропорту. Его допрашивают по делу об отказе от сотрудничества с властями Франции в области финансовых и киберпреступлений в мессенджере.

    * Экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close