Не лежачий и не полицейский. Что не так с установкой ограничителей скорости во дворах Петербурга

Источник: «Фонтанка.ру»







Три года назад муниципальным образованиям Петербурга настоятельно рекомендовали не заниматься установкой «лежачих полицейских» во дворах, в противном случае траты могли признать нецелевыми, а там и до уголовки недалеко. Как с этим быть, в каждом муниципалитете рассудили по-разному. В одних — изменили терминологию и стали делать просто неровность на асфальте, в других — решили не рисковать. Чтобы изменить ситуацию, нужно узаконить переименование «дворового полицейского», а заодно и других элементов, которые используют для безопасности во дворах.



Источник: Никита Павлов







Активист Никита Павлов уже полгода переписывается с чиновниками разного уровня и депутатами. Началось всё с того, что он попросил установить «лежачего полицейского» в соседнем с его домом дворе на улице Бабушкина.



«Я вожу ребёнка в детский сад через этот двор. Тротуара, как во многих проездах между домами этого времени застройки, там нет. Машины гоняют часто. Бывают опасные ситуации, особенно когда выходишь из парадной, можешь не увидеть несущийся автомобиль», — рассказывает петербуржец.

По словам Павлова, раньше в этом дворе был лежачий полицейский, но теперь от него остался только маленький кусочек. В ответ на обращение в итоге из администрации Невского района ему переслали письмо комитета по территориальному развитию. Там ссылались на заключение комитета финансов и Контрольно-счетной палаты: ремонт и установка искусственных неровностей — часть работ по организации дорожного движения, а оно, соответственно, должно быть на дорогах общего пользования, а не на внутриквартальных проездах. В связи с этим установка этих элементов рекомендована только тем муниципалитетам, в ведении которых есть дороги (например, Горелово или Лахта-Ольгино).

«Действительно, пару лет назад нам пригрозили пальцем — ведь при установке «лежачего полицейского» надо ставить знак и согласовывать с ГАИ. Мы выкрутились — называем это просто неровностью, делаем не пластикового полицейского, а просто кочку на асфальте», — рассказал «Фонтанке» глава одного из муниципалитетов.

Депутат Заксобрания и глава совета муниципальных образований Всеволод Беликов заметил, что есть «бюрократические сложности». «Но я всегда всем говорю: устанавливайте, никого за это не накажут», — добавил он.

Судя по всему, такому обещанию на слово верят не все — как минимум в трех муниципалитетах Невского района в итоге отказались от установки «лежачих полицейских».

«Сначала под установку неровностей была отдельная бюджетная статья, затем её изменили и перенесли траты в статью под названием «Борьба с детским травматизмом». Потом в КСП разрешили тратить на это деньги только в рамках ремонта и содержания дорог. Кто-то ставит на свой страх и риск, но мы решили не рисковать, хотя обращений штук 10 в год точно приходит. А позапрошлой зимой нам подрядчики и вовсе разбили, убирая снег, всех "полицейских"», — рассказал сотрудник одного из муниципалитетов Невского района.

В комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды «Фонтанке» сообщили, что знают об этой проблеме и разрабатывают ее решение совместно с комитетом по градостроительству и архитекторе, а также с комитетом по транспорту.

«По всем нормативам «лежачий полицейский» — это часть дороги. Но проезды дорогой не являются. В списке элементов благоустройства такого предмета тоже нет. Получается правовой тупик», — говорит главный консультант председателя комиссии Александр Карпов. Выходом, по его словам, было бы переименовать «полицейского» в новый элемент благоустройства, например «рельефный ограничитель скорости», и включить его в постановление правительства СПб о правилах благоустройства. Однако это еще не всё, отмечает Александр Карпов: там же необходимо описать регламент размещения новых элементов и договориться, кто отвечает за согласование проектов.

«На улице перед «лежачим полицейским» должен быть установлен знак с предупреждением... Но дорожные знаки во дворах устанавливать нельзя, это не дорога. То есть в правилах благоустройства нужно предусмотреть ещё один элемент: некие предупредительные не-знаки», — добавляет он.

По словам Карпова, в списке новых «транспортных» элементов благоустройства вполне могли бы быть и шумовые полосы для борьбы с летящими на высокой скорости самокатчиками, и пешеходные не-зебры, и иные виды эксплуатационной маркировки — в добавление к запрещающей парковку (она появилась в этом году).

Сколько будет длиться эта работа, Карпов говорит неуверенно: «Хорошо, если год, речь идёт о серьёзном расширении правил благоустройства. А ведь потом на эти работы потребуется дополнительное бюджетное финансирование».

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До этого времени «дворовые полицейские», дорожки со столбиками и зебры к школам (такую, например, установил ОНФ по дороге к 304-й школе у станции метро «Лиговский проспект» на месте парковки) будут вне закона.

