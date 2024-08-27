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    «Зенит» уступил «Акрону» в серии пенальти матча Кубка России

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    Поражением по пенальти для футбольного клуба «Зенит» завершился матч 3-го тура группового этапа Кубка России против «Акрона». Встреча проходила 27 августа в Самаре. Финальный свисток зафиксировал счет 1:1.

    «Зенит» отличился первым. Гол на 45+2 минуте забил Дмитрий Васильев. На 53-й минуте защитник петербургской команды Сергей Волков сбил Дмитрия Пестрякова на краю штрафной, за что главный судья Сергей Цыганок назначил пенальти в ворота сине-бело-голубых. Точный удар с 11 метров нанес Иван Тимошенко, позволив тольяттинцам сравнять счет.

    Так как матч завершился вничью, согласно регламенту, команды провели серию пенальти, в которой точнее оказались тольяттинские футболисты.

    Следующий матч «Зенит» сыграет в чемпионате РПЛ против «Пари НН» 31 августа.

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