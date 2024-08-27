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    Россиянок, устроивших драку в аэропорту в Турции, вернули на родину

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    Генконсульство РФ в Анталье сообщило о возвращении на родину двух россиянок, устроивших драку в аэропорту с местными полицейскими. Как сообщила пресс-служба ведомства, 27 августа они вылетели домой.

    Как писал РБК, сам инцидент произошел в июне 2024 года. Две туристки перед вылетом в Турцию выпили джина, чтобы было спокойнее лететь. По приземлении в Анталье одна из них спокойно прошла паспортный контроль, а вторую пограничники не пустили. В итоге начался конфликт. Турецкая полиция задержала женщин и, по информации издания, жестоко их избила. Россиянкам грозило до трех лет в местной тюрьме.

    Суд над туристками состоялся 7 июня. Их действия квалифицировали как оказание сопротивления сотрудникам пограничного контроля и нанесение телесных повреждений должностному лицу. На время разбирательства им запретили выезжать из страны.

    В дело вмешалось генконсульство РФ в Анталье.

    «С учетом гуманитарных обстоятельств был снят запрет на выезд указанных гражданок с территории страны», — сообщили в пресс-службе ведомства.

    Обе женщины спокойно вылетели домой. Им напомнили о важности соблюдения законодательства страны пребывания.

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