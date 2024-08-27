Россиянок, устроивших драку в аэропорту в Турции, вернули на родину

Генконсульство РФ в Анталье сообщило о возвращении на родину двух россиянок, устроивших драку в аэропорту с местными полицейскими. Как сообщила пресс-служба ведомства, 27 августа они вылетели домой.



Как писал РБК, сам инцидент произошел в июне 2024 года. Две туристки перед вылетом в Турцию выпили джина, чтобы было спокойнее лететь. По приземлении в Анталье одна из них спокойно прошла паспортный контроль, а вторую пограничники не пустили. В итоге начался конфликт. Турецкая полиция задержала женщин и, по информации издания, жестоко их избила. Россиянкам грозило до трех лет в местной тюрьме.

