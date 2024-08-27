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    Анапа по цене Дубая. Сколько стоит отдохнуть в сентябре за границей и на российских курортах

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    На фото — Египет, Шарм-эш-Шейх, пляж на берегу Красного моря
    На фото — Египет, Шарм-эш-Шейх, пляж на берегу Красного моряФото: xanaduhotels.com
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    Для одних сентябрь — начало учебы, для других — время долгожданного отдыха. Обычно к началу осени на курортах уже спадает сильная жара и не так много туристов. До этого наши коллеги с портала 93.RU подготовили подробный обзор, сколько стоит отдых на курортах Краснодарского края в разгар бархатного сезона.

    Теперь предлагают нашим читателям сравнить цены в Анапе, Геленджике и Сочи с популярными туристическими направлениями в Турции, Египте, Таиланде и ОАЭ. Рассказываем, где дешевле проводить отпуск и как отличаются цены.

    Российские курорты

    По прогнозам главного синоптика страны Романа Вильфанда, купальный сезон в Краснодарском крае в этом году продлится до середины октября, поэтому время искупаться в Черном море еще есть.

    Редакции 93.RU вице-премьер Ассоциации Туроператоров России Сергей Ромашкин рассказал, что цены на отдых в бархатный сезон на главных курортах Краснодарского края снизились на 15–25%, если сравнивать с июлем и августом. А в октябре можно остановиться на побережье со скидкой до 30%. Популярнее всего — Анапа, Сочи и Геленджик.

    У краснодарской турфирмы «Карта Мира» мы узнали, какие туры больше всего пользуются спросом у туристов. Ниже представлены цены за проживание в течение недели с 9 по 15 сентября без учета трат на дорогу.

    У некоторых отелей есть свои пляжи. Для тех, кто не проживает в комплексе, вход платный
    У некоторых отелей есть свои пляжи. Для тех, кто не проживает в комплексе, вход платныйsputnikresort.ru
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    Сочи

    1. Курорт «Имеретинский», отель «Богатырь» 4*, завтрак. Для двух взрослых на семь дней — 120 000 рублей. В стоимость входят билеты в «Сочи Парк», пользование пляжем отеля, открытым бассейном.

    Отель «Богатырь» в Сочи
    Отель «Богатырь» в Сочиhotel-bogatyr-sochi.ru
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    2. В районе Мацесты, Alean Family Sputnik 4*, «всё включено». Для двух взрослых на семь дней — 234 800 рублей. В стоимость входит пользование собственным пляжем на первой линии, открытые бассейны и водные горки для малышей.

    Alean Family Sputnik
    Alean Family SputnikФото: sputnikresort.ru
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    Анапа

    Так выглядит частный пляж Alean Family Riviera в Анапе
    Так выглядит частный пляж Alean Family Riviera в Анапеrivieraresort.ru
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    1. Slavyanka Hotel 4*, «всё включено». Для двух взрослых на семь дней — 104 000 рублей. В стоимость входит пользование пляжем отеля, аквапарк с пятью горками и фонтанами, игровая с приставками, детские развлечения.

    Территория Slavyanka Hotel
    Территория Slavyanka HotelФото: slavyanka-anapa.ru
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    2. Alean Family Riviera 4*, «ультра всё включено». Для двух взрослых на семь дней — 156 000 рублей. В стоимость входит пользование пляжем отеля, открытые бассейны, водные горки и анимация.

    Территория Alean Family Riviera
    Территория Alean Family Rivierarivieraresort.ru
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    Геленджик

    1. Alean Family Biarritz 4*, «ультра всё включено». Для двух взрослых на семь дней — 167 500 рублей. В стоимость входит пользование пляжем отеля, открытый и крытый бассейны, водные горки.

    Alean Family Biarritz
    Alean Family Biarritzbiarritzresort.ru
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    2. Marine Palace 3*, завтрак. Для двух взрослых на семь дней — 64 800 рублей, с ребенком до 4 лет та же цена. В стоимость входит пользование открытым бассейном.

    Marine Palace
    Marine Palacemarine-palace.ru
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    В отелях разные системы питания. В одних — просто завтрак или «полный пансион» (трехразовое питание). Другие предлагают «всё включено» — это трехразовое питание + развлечения + перекусы — или «ультра всё включено»: в стоимость, помимо питания и развлечений, входит алкоголь.

    Зарубежные курорты

    Популярнее всего среди туристов осенью — Турция, Египет, ОАЭ и Таиланд.

    — В Турции сейчас завершение активной фазы летнего сезона, и появляются предложения со скидкой. Туры от миллиона рублей могут быть со скидкой до 30–40%, если брать средний сегмент — 400 тысяч рублей, — то скидка порядка 25%, а если базовый тур до 200 тысяч рублей — в среднем 10%, в зависимости от популярности отелей, — рассказал 93.RU вице-президент Ассоциации туроператоров, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

    В Эмиратах, Таиланде и Египте только идет подготовка к зимнему пляжному сезону и поэтому тоже есть скидки. Там отдых примерно на 10–15% дешевле в сентябре и октябре, чем с начала ноября.

    В турфирме «Карта Мира» 93.RU рассказали, сколько стоят популярные туры в эти страны на 7–10 дней в середине сентября. В стоимость уже входит перелет из Сочи или Минеральных Вод, проживание в отелях, трансфер от аэропорта до отеля и обратно, а также медстраховка.

    Турция

    Анталийское побережье

    Купальный сезон на Анталийском побережье Средиземного моря заканчивается ближе к ноябрю
    Купальный сезон на Анталийском побережье Средиземного моря заканчивается ближе к ноябрюФото: bellasun.armashotels
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    1. Аланья, Campus Hill Hotel 5*, «всё включено». Для двух взрослых на 7 дней114 000 рублей. Есть открытый бассейн с горками, а также крытый в здании, спа, фитнес-центр.

    Campus Hill Hotel
    Campus Hill Hotelcampushillhotel.com
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    2. Сиде, Armas Bella Sun 5*, «ультра всё включено». Для двух взрослых на 7 дней145 000 рублей. Есть три открытых бассейна, один с горками, спа и частный пляж.

    Armas Bella Sun 5*
    Armas Bella Sun 5*booking.com
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    3. Кемер, Karmir Resort & Spa 5*, «ультра всё включено». Для двух взрослых на 7 дней170 000 рублей. Есть три бассейна, один с горками, спа, фитнес-центр, частный пляж.

    Karmir Resort &amp; Spa
    Karmir Resort & Spakarmirhotel.com
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    Эгейское побережье

    Эгейское море холоднее, чем Средиземное. Купальный сезон здесь завершается в октябре
    Эгейское море холоднее, чем Средиземное. Купальный сезон здесь завершается в октябреbooking.com
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    1. Бодрум, Bodrum Beach Resort 4*, завтраки. Для двух взрослых на 8 дней127 000 рублей. Есть открытый бассейн.

    Территория Bodrum Beach Resort
    Территория Bodrum Beach Resortbodrumbeachresort.com
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    2. Яликавак, Golden Age Crystal Bodrum 4*, «всё включено». Для двух взрослых на 8 дней158 000 рублей. Есть открытые бассейны, в том числе с горками, частный пляж (первая линия).

    Golden Age Crystal Bodrum
    Golden Age Crystal BodrumФото: crystalbodrum.com
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    3. Акьярлар, Kefaluka Resort 5*, «ультра всё включено». Для двух взрослых на 8 дней292 000 рублей. Есть открытые бассейны,спа, фитнес-центр, частный пляж (первая линия).

    Kefaluka Resort
    Kefaluka Resortkefaluka.com
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    Египет

    1. Шарм-эш-Шейх, Amarina Sun Resort & Aqua Park 5*, «всё включено». Для двух взрослых на 8 дней136 000 рублей. Есть бассейн, фитнес-центр.

    Amarina Sun Resort &amp; Aqua Park
    Amarina Sun Resort & Aqua Parkbooking.com
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    2. Шарм-эш-Шейх, Rehana Royal Beach Resort Aqua Park & Spa 5*, «ультра всё включено». Для двух взрослых на 8 дней156 000 рублей. Есть три бассейна, в том числе с горками, пять ресторанов, спа, частный пляж (первая линия).

    Rehana Royal Beach Resort Aqua Park
    Rehana Royal Beach Resort Aqua ParkФото: booking.com
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    3. Хургада, Minamark Resort & Spa 4*, «всё включено». Для двух взрослых на 8 дней131 000 рублей. Есть четыре бассейна, пять ресторанов, спа, частный пляж (первая линия).

    Minamark Resort &amp; Spa
    Minamark Resort & Spaminamark.com
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    4. Хургада, Xanadu Makadi Bay 5*, «ультра всё включено». Для двух взрослых на 8 дней215 000 рублей. Есть открытые бассейны, спа, частный пляж (первая линия).

    Xanadu Makadi Bay
    Xanadu Makadi BayФото: xanaduhotels.com
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    Объединенные Арабские Эмираты

    В Дубае в сентябре воздух прогревается до +39 °C, поэтому туристы зачастую едут чуть позже, а цены на туры в первый месяц осени дешевле
    В Дубае в сентябре воздух прогревается до +39 °C, поэтому туристы зачастую едут чуть позже, а цены на туры в первый месяц осени дешевлеall.accor.com
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    1. Дубай (отдых городского формата), Ibis Al Barsha 3*, завтрак. Для двух взрослых на 7 дней105 000 рублей. Есть фитнес-центр, терраса.

    Ibis Al Barsha
    Ibis Al Barshaall.accor.com
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    2. Дубай (отдых городского формата), Millennium Place Barsha Heights Hotel 4*, завтрак. Для двух взрослых на 7 дней111 000 рублей. Есть два бассейна, фитнес-центр, пять ресторанов.

    Millennium Place Barsha Heights Hotel
    Millennium Place Barsha Heights Hotelmillenniumhotels.com
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    3. Дубай (отдых городского формата), Stella Di Mare Dubai Marina 5*, завтрак. Для двух взрослых на 7 дней125 000 рублей. Есть два бассейна, спа.

    Stella Di Mare Dubai Marina
    Stella Di Mare Dubai MarinaФото: stelladimare.com
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    4. Дубай, Джумейра-Бич (отдых пляжного формата), Habtoor Grand Resort Autograph Collection 5*, завтрак. Для двух взрослых на 7 дней166 000 рублей. Есть три бассейна, фитнес-центр, частный пляж (первая линия).

    Habtoor Grand Resort Autograph Collection
    Habtoor Grand Resort Autograph CollectionФото: marriott.com
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    Таиланд

    1. Пхукет, Карон-Бич, Adema Boutique Karon Hotel 3*, завтрак. Для двух взрослых на 10 дней165 000 рублей. Есть ресторан у бассейна и свой сад.

    Adema Boutique Karon Hotel
    Adema Boutique Karon HotelФото: booking.com
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    2. Пхукет, Патонг-Бич, Baramee Resort 3*, завтрак. Для двух взрослых на 10 дней175 000 рублей. Есть открытый бассейн, ресторан, гидромассажные ванны.

    Baramee Resort
    Baramee Resortbooking.com
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    3. Пхукет, Патонг-Бич, Andakira Hotel 4*, завтрак. Для двух взрослых на 10 дней178 000 рублей. Есть открытый бассейн, ресторан, бар.

    Andakira Hotel
    Andakira Hotelandakirapatong.andakiragroup.com
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    4. Пухкет, Камала, Thavorn Beach Village & Spa 5*, завтрак. Для двух взрослых на 10 дней218 000 рублей. Есть открытый бассейн в виде лагуны, пляж на первой линии, спа, фитнес-центр, пять ресторанов, бар.

    Thavorn Beach Village &amp; Spa
    Thavorn Beach Village & Spathavornbeachvillage.com
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    Выходит, что отдохнуть в районе Мацесты в Сочи будет дороже, чем в пятизвездочном отеле на Пхукете. В Анапе цены сопоставимы с Дубаем, но вот найти отдых за 64 800 рублей, как в отеле Геленджика, за границей не получится. Но стоит учитывать, что цены в нашем материале на туры на курортах Краснодарского края представлены без учета трат на дорогу, тогда как на зарубежных направлениях это уже включено в стоимость.

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    На фото — Египет, Шарм-эш-Шейх, пляж на берегу Красного моря
    На фото — Египет, Шарм-эш-Шейх, пляж на берегу Красного моряФото: xanaduhotels.com
    У некоторых отелей есть свои пляжи. Для тех, кто не проживает в комплексе, вход платный
    У некоторых отелей есть свои пляжи. Для тех, кто не проживает в комплексе, вход платныйsputnikresort.ru
    Отель «Богатырь» в Сочи
    Отель «Богатырь» в Сочиhotel-bogatyr-sochi.ru
    Alean Family Sputnik
    Alean Family SputnikФото: sputnikresort.ru
    Так выглядит частный пляж Alean Family Riviera в Анапе
    Так выглядит частный пляж Alean Family Riviera в Анапеrivieraresort.ru
    Территория Slavyanka Hotel
    Территория Slavyanka HotelФото: slavyanka-anapa.ru
    Территория Alean Family Riviera
    Территория Alean Family Rivierarivieraresort.ru
    Alean Family Biarritz
    Alean Family Biarritzbiarritzresort.ru
    Marine Palace
    Marine Palacemarine-palace.ru
    Купальный сезон на Анталийском побережье Средиземного моря заканчивается ближе к ноябрю
    Купальный сезон на Анталийском побережье Средиземного моря заканчивается ближе к ноябрюФото: bellasun.armashotels
    Campus Hill Hotel
    Campus Hill Hotelcampushillhotel.com
    Armas Bella Sun 5*
    Armas Bella Sun 5*booking.com
    Karmir Resort &amp; Spa
    Karmir Resort & Spakarmirhotel.com
    Эгейское море холоднее, чем Средиземное. Купальный сезон здесь завершается в октябре
    Эгейское море холоднее, чем Средиземное. Купальный сезон здесь завершается в октябреbooking.com
    Территория Bodrum Beach Resort
    Территория Bodrum Beach Resortbodrumbeachresort.com
    Golden Age Crystal Bodrum
    Golden Age Crystal BodrumФото: crystalbodrum.com
    Kefaluka Resort
    Kefaluka Resortkefaluka.com
    Amarina Sun Resort &amp; Aqua Park
    Amarina Sun Resort & Aqua Parkbooking.com
    Rehana Royal Beach Resort Aqua Park
    Rehana Royal Beach Resort Aqua ParkФото: booking.com
    Minamark Resort &amp; Spa
    Minamark Resort & Spaminamark.com
    Xanadu Makadi Bay
    Xanadu Makadi BayФото: xanaduhotels.com
    В Дубае в сентябре воздух прогревается до +39 °C, поэтому туристы зачастую едут чуть позже, а цены на туры в первый месяц осени дешевле
    В Дубае в сентябре воздух прогревается до +39 °C, поэтому туристы зачастую едут чуть позже, а цены на туры в первый месяц осени дешевлеall.accor.com
    Ibis Al Barsha
    Ibis Al Barshaall.accor.com
    Millennium Place Barsha Heights Hotel
    Millennium Place Barsha Heights Hotelmillenniumhotels.com
    Stella Di Mare Dubai Marina
    Stella Di Mare Dubai MarinaФото: stelladimare.com
    Habtoor Grand Resort Autograph Collection
    Habtoor Grand Resort Autograph CollectionФото: marriott.com
    Adema Boutique Karon Hotel
    Adema Boutique Karon HotelФото: booking.com
    Baramee Resort
    Baramee Resortbooking.com
    Andakira Hotel
    Andakira Hotelandakirapatong.andakiragroup.com
    Thavorn Beach Village &amp; Spa
    Thavorn Beach Village & Spathavornbeachvillage.com

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