Анапа по цене Дубая. Сколько стоит отдохнуть в сентябре за границей и на российских курортах

На фото — Египет, Шарм-эш-Шейх, пляж на берегу Красного моря Фото: xanaduhotels.com Поделиться Поделиться





Для одних сентябрь — начало учебы, для других — время долгожданного отдыха. Обычно к началу осени на курортах уже спадает сильная жара и не так много туристов. До этого наши коллеги с портала 93.RU подготовили подробный обзор, сколько стоит отдых на курортах Краснодарского края в разгар бархатного сезона.



Теперь предлагают нашим читателям сравнить цены в Анапе, Геленджике и Сочи с популярными туристическими направлениями в Турции, Египте, Таиланде и ОАЭ. Рассказываем, где дешевле проводить отпуск и как отличаются цены.

Российские курорты По прогнозам главного синоптика страны Романа Вильфанда, купальный сезон в Краснодарском крае в этом году продлится до середины октября, поэтому время искупаться в Черном море еще есть.

Редакции 93.RU вице-премьер Ассоциации Туроператоров России Сергей Ромашкин рассказал, что цены на отдых в бархатный сезон на главных курортах Краснодарского края снизились на 15–25% , если сравнивать с июлем и августом. А в октябре можно остановиться на побережье со скидкой до 30% . Популярнее всего — Анапа, Сочи и Геленджик.



У краснодарской турфирмы «Карта Мира» мы узнали, какие туры больше всего пользуются спросом у туристов. Ниже представлены цены за проживание в течение недели с 9 по 15 сентября без учета трат на дорогу.

У некоторых отелей есть свои пляжи. Для тех, кто не проживает в комплексе, вход платный sputnikresort.ru Поделиться Поделиться





Сочи 1. Курорт «Имеретинский», отель «Богатырь» 4*, завтрак. Для двух взрослых на семь дней — 120 000 рублей . В стоимость входят билеты в «Сочи Парк», пользование пляжем отеля, открытым бассейном.

Отель «Богатырь» в Сочи hotel-bogatyr-sochi.ru Поделиться Поделиться





2. В районе Мацесты, Alean Family Sputnik 4*, «всё включено». Для двух взрослых на семь дней — 234 800 рублей . В стоимость входит пользование собственным пляжем на первой линии, открытые бассейны и водные горки для малышей.

Alean Family Sputnik Фото: sputnikresort.ru Поделиться Поделиться





Анапа

Так выглядит частный пляж Alean Family Riviera в Анапе rivieraresort.ru Поделиться Поделиться





1. Slavyanka Hotel 4*, «всё включено». Для двух взрослых на семь дней — 104 000 рублей . В стоимость входит пользование пляжем отеля, аквапарк с пятью горками и фонтанами, игровая с приставками, детские развлечения.



Территория Slavyanka Hotel Фото: slavyanka-anapa.ru Поделиться Поделиться





2. Alean Family Riviera 4*, «ультра всё включено». Для двух взрослых на семь дней — 156 000 рублей . В стоимость входит пользование пляжем отеля, открытые бассейны, водные горки и анимация.



Территория Alean Family Riviera rivieraresort.ru Поделиться Поделиться





Геленджик 1. Alean Family Biarritz 4*, «ультра всё включено». Для двух взрослых на семь дней — 167 500 рублей . В стоимость входит пользование пляжем отеля, открытый и крытый бассейны, водные горки.

Alean Family Biarritz biarritzresort.ru Поделиться Поделиться





2. Marine Palace 3*, завтрак. Для двух взрослых на семь дней — 64 800 рублей , с ребенком до 4 лет та же цена. В стоимость входит пользование открытым бассейном.



Marine Palace marine-palace.ru Поделиться Поделиться





В отелях разные системы питания. В одних — просто завтрак или «полный пансион» (трехразовое питание). Другие предлагают «всё включено» — это трехразовое питание + развлечения + перекусы — или «ультра всё включено»: в стоимость, помимо питания и развлечений, входит алкоголь.

Зарубежные курорты Популярнее всего среди туристов осенью — Турция, Египет, ОАЭ и Таиланд.



— В Турции сейчас завершение активной фазы летнего сезона, и появляются предложения со скидкой. Туры от миллиона рублей могут быть со скидкой до 30–40% , если брать средний сегмент — 400 тысяч рублей, — то скидка порядка 25% , а если базовый тур до 200 тысяч рублей — в среднем 10% , в зависимости от популярности отелей, — рассказал 93.RU вице-президент Ассоциации туроператоров, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

В Эмиратах, Таиланде и Египте только идет подготовка к зимнему пляжному сезону и поэтому тоже есть скидки. Там отдых примерно на 10–15% дешевле в сентябре и октябре, чем с начала ноября.

В турфирме «Карта Мира» 93.RU рассказали, сколько стоят популярные туры в эти страны на 7–10 дней в середине сентября. В стоимость уже входит перелет из Сочи или Минеральных Вод, проживание в отелях, трансфер от аэропорта до отеля и обратно, а также медстраховка.



Турция Анталийское побережье

Купальный сезон на Анталийском побережье Средиземного моря заканчивается ближе к ноябрю Фото: bellasun.armashotels Поделиться Поделиться





1. Аланья, Campus Hill Hotel 5*, «всё включено». Для двух взрослых на 7 дней — 114 000 рублей . Есть открытый бассейн с горками, а также крытый в здании, спа, фитнес-центр.

Campus Hill Hotel campushillhotel.com Поделиться Поделиться





2. Сиде, Armas Bella Sun 5*, «ультра всё включено». Для двух взрослых на 7 дней — 145 000 рублей . Есть три открытых бассейна, один с горками, спа и частный пляж.



Armas Bella Sun 5* booking.com Поделиться Поделиться





3. Кемер, Karmir Resort & Spa 5*, «ультра всё включено». Для двух взрослых на 7 дней — 170 000 рублей . Есть три бассейна, один с горками, спа, фитнес-центр, частный пляж.

Karmir Resort & Spa karmirhotel.com Поделиться Поделиться





Эгейское побережье

Эгейское море холоднее, чем Средиземное. Купальный сезон здесь завершается в октябре booking.com Поделиться Поделиться





1. Бодрум, Bodrum Beach Resort 4*, завтраки. Для двух взрослых на 8 дней — 127 000 рублей . Есть открытый бассейн.

Территория Bodrum Beach Resort bodrumbeachresort.com Поделиться Поделиться





2. Яликавак, Golden Age Crystal Bodrum 4*, «всё включено». Для двух взрослых на 8 дней — 158 000 рублей . Есть открытые бассейны, в том числе с горками, частный пляж (первая линия).

Golden Age Crystal Bodrum Фото: crystalbodrum.com Поделиться Поделиться





3. Акьярлар, Kefaluka Resort 5*, «ультра всё включено». Для двух взрослых на 8 дней — 292 000 рублей . Есть открытые бассейны,спа, фитнес-центр, частный пляж (первая линия).



Kefaluka Resort kefaluka.com Поделиться Поделиться





Египет 1. Шарм-эш-Шейх, Amarina Sun Resort & Aqua Park 5*, «всё включено». Для двух взрослых на 8 дней — 136 000 рублей . Есть бассейн, фитнес-центр.

Amarina Sun Resort & Aqua Park booking.com Поделиться Поделиться





2. Шарм-эш-Шейх, Rehana Royal Beach Resort Aqua Park & Spa 5*, «ультра всё включено». Для двух взрослых на 8 дней — 156 000 рублей . Есть три бассейна, в том числе с горками, пять ресторанов, спа, частный пляж (первая линия).

Rehana Royal Beach Resort Aqua Park Фото: booking.com Поделиться Поделиться





3. Хургада, Minamark Resort & Spa 4*, «всё включено». Для двух взрослых на 8 дней — 131 000 рублей . Есть четыре бассейна, пять ресторанов, спа, частный пляж (первая линия).



Minamark Resort & Spa minamark.com Поделиться Поделиться





4. Хургада, Xanadu Makadi Bay 5*, «ультра всё включено». Для двух взрослых на 8 дней — 215 000 рублей . Есть открытые бассейны, спа, частный пляж (первая линия).

Xanadu Makadi Bay Фото: xanaduhotels.com Поделиться Поделиться





Объединенные Арабские Эмираты

В Дубае в сентябре воздух прогревается до +39 °C, поэтому туристы зачастую едут чуть позже, а цены на туры в первый месяц осени дешевле all.accor.com Поделиться Поделиться





1. Дубай (отдых городского формата), Ibis Al Barsha 3*, завтрак. Для двух взрослых на 7 дней — 105 000 рублей . Есть фитнес-центр, терраса.



Ibis Al Barsha all.accor.com Поделиться Поделиться





2. Дубай (отдых городского формата), Millennium Place Barsha Heights Hotel 4*, завтрак. Для двух взрослых на 7 дней — 111 000 рублей . Есть два бассейна, фитнес-центр, пять ресторанов.



Millennium Place Barsha Heights Hotel millenniumhotels.com Поделиться Поделиться





3. Дубай (отдых городского формата), Stella Di Mare Dubai Marina 5*, завтрак. Для двух взрослых на 7 дней — 125 000 рублей . Есть два бассейна, спа.



Stella Di Mare Dubai Marina Фото: stelladimare.com Поделиться Поделиться





4. Дубай, Джумейра-Бич (отдых пляжного формата), Habtoor Grand Resort Autograph Collection 5*, завтрак. Для двух взрослых на 7 дней — 166 000 рублей . Есть три бассейна, фитнес-центр, частный пляж (первая линия).



Habtoor Grand Resort Autograph Collection Фото: marriott.com Поделиться Поделиться





Таиланд 1. Пхукет, Карон-Бич, Adema Boutique Karon Hotel 3*, завтрак. Для двух взрослых на 10 дней — 165 000 рублей . Есть ресторан у бассейна и свой сад.

Adema Boutique Karon Hotel Фото: booking.com Поделиться Поделиться





2. Пхукет, Патонг-Бич, Baramee Resort 3*, завтрак. Для двух взрослых на 10 дней — 175 000 рублей . Есть открытый бассейн, ресторан, гидромассажные ванны.

Baramee Resort booking.com Поделиться Поделиться





3. Пхукет, Патонг-Бич, Andakira Hotel 4*, завтрак. Для двух взрослых на 10 дней — 178 000 рублей . Есть открытый бассейн, ресторан, бар.

Andakira Hotel andakirapatong.andakiragroup.com Поделиться Поделиться





4. Пухкет, Камала, Thavorn Beach Village & Spa 5*, завтрак. Для двух взрослых на 10 дней — 218 000 рублей . Есть открытый бассейн в виде лагуны, пляж на первой линии, спа, фитнес-центр, пять ресторанов, бар.

Thavorn Beach Village & Spa thavornbeachvillage.com Поделиться Поделиться





Выходит, что отдохнуть в районе Мацесты в Сочи будет дороже, чем в пятизвездочном отеле на Пхукете. В Анапе цены сопоставимы с Дубаем, но вот найти отдых за 64 800 рублей , как в отеле Геленджика, за границей не получится. Но стоит учитывать, что цены в нашем материале на туры на курортах Краснодарского края представлены без учета трат на дорогу, тогда как на зарубежных направлениях это уже включено в стоимость.



Евгения Бикунова / Городские порталы Фото: Полина Авдошина / Городские порталы Фото: Евгения Бикунова / Городские порталы Поделиться Поделиться



