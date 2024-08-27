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    В России растут случаи заболеваемости ОРВИ и коронавирусом

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    Заболеваемость COVID-19 в России выросла на треть за неделю. При этом случаи обнаружения гриппа и ОРВИ увеличились на 9,5%. Об этом во вторник, 27 августа, сообщает Роспотребнадзор.

    В России зарегистрировали свыше 18 тысяч случаев COVID-19 — это на 33,3% больше, чем на прошлой неделе. При этом число госпитализированных с ковидом составило 1943 человека, отмечает оперштаб по борьбе с инфекцией. Так, количество госпитализаций с 19 по 25 августа выросло на 37,9%.

    По информации Роспотребнадзора, наиболее распространенными штаммами коронавируса на территории РФ остаются: KS.1, JN.1 и JN.1.16.1.

    В Петербурге за неделю с ковидом госпитализировали 108 человек, 1339 жителей выздоровели, у 1862 человек диагностировали COVID-19. Также известно, что пять петербуржцев умерли.

    Помимо этого, на 9,5% увеличилось количество заболевших гриппом и ОРВИ россиян — всего обнаружили около 355 тысяч случаев заражения.

    «Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 46 регионах России. 16,2% заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на три субъекта: Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. На остальные регионы страны приходится 83,8%», — приводят данные в Роспотребнадзоре.

    Неделей ранее «Фонтанка» писала о том, что в России зарегистрировали более 13 тысяч случаев заболеваемости COVID-19. При этом число заболевших гриппом и ОРВИ составило около 324 тысяч россиян.

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