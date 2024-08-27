В России растут случаи заболеваемости ОРВИ и коронавирусом

Заболеваемость COVID-19 в России выросла на треть за неделю. При этом случаи обнаружения гриппа и ОРВИ увеличились на 9,5%. Об этом во вторник,
В России зарегистрировали свыше
По информации Роспотребнадзора, наиболее распространенными штаммами коронавируса на территории РФ остаются: KS.1, JN.1 и JN.1.16.1.
В Петербурге за неделю с ковидом госпитализировали 108 человек,
Помимо этого, на 9,5% увеличилось количество заболевших гриппом и ОРВИ россиян — всего обнаружили около
«Превышение среднероссийского показателя наблюдается в
Неделей ранее «Фонтанка» писала о том, что в России зарегистрировали более