В России растут случаи заболеваемости ОРВИ и коронавирусом

Заболеваемость COVID-19 в России выросла на треть за неделю. При этом случаи обнаружения гриппа и ОРВИ увеличились на 9,5%. Об этом во вторник, 27 августа , сообщает Роспотребнадзор.



В России зарегистрировали свыше 18 тысяч случаев COVID-19 — это на 33,3% больше, чем на прошлой неделе. При этом число госпитализированных с ковидом составило 1943 человека, отмечает оперштаб по борьбе с инфекцией. Так, количество госпитализаций с 19 по 25 августа выросло на 37,9%.

По информации Роспотребнадзора, наиболее распространенными штаммами коронавируса на территории РФ остаются: KS.1, JN.1 и JN.1.16.1.