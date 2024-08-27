Пожар вспыхнул в здании университета МВД в Красносельском районе

Два кабинета загорелись в корпусе Санкт-Петербургского университета МВД России на Лётчика Пилютова, об этом 27 августа стало известно «Фонтанке». Площадь пожара составила 40 квадратных метров. На данный момент огонь ликвидирован, обошлось без пострадавших. Предварительно, причина пожара кроется в электрике.

«Это в МВД горит, в университете. Видим пожарные машины», — сообщил «Фонтанке» дежурный по связи в институте нацгвардии.



На Лётчика Пилютова расположены Санкт-Петербургский университет МВД и Военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии. Как уточнил «Фонтанке» представитель Северо-Западного округа Росгвардии, объекты войск национальной гвардии не пострадали.