Пожар вспыхнул в здании университета МВД в Красносельском районе

Два кабинета загорелись в корпусе Санкт-Петербургского университета МВД России на Лётчика Пилютова, об этом
«Это в МВД горит, в университете. Видим пожарные машины», — сообщил «Фонтанке» дежурный по связи в институте нацгвардии.
На Лётчика Пилютова расположены Санкт-Петербургский университет МВД и Военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии. Как уточнил «Фонтанке» представитель Северо-Западного округа Росгвардии, объекты войск национальной гвардии не пострадали.
В ГУ МЧС по Петербургу сообщили «Фонтанке», что не комментируют возгорание.