Минюст намерен уравнять наказание юрлиц за правонарушения. Для бизнеса введут «половинчатые» штрафы

Минюст предлагает сократить штрафы за административные правонарушения, выявляемые при прокурорских проверках. Таким образом можно будет устранить конституционные противоречия, уравняв подход к наказанию юрлиц, пишет 27 августа «Коммерсантъ». Минюст опубликовал законопроект с поправками в КоАП, уравнивающий штрафы для юрлиц за нарушения. В настоящее время размеры штрафов различаются в зависимости от того, кто обнаружил нарушение: контрольно-надзорные органы или прокуратура — при этом штрафы от последних на порядок выше. Бизнес, в свою очередь, не может выплатить штраф в половинном размере, если он оплачивается не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности. Это возможно только при нарушениях, выявленных в ходе государственного контроля. Так, Конституционный суд признал разный подход к санкциям для юрлиц не соответствующим Конституции и поручил Минюсту внести соответствующие изменения.

Согласно принимаемым в законопроекте нормам, льготный порядок оплаты административного штрафа будет распространяться на случаи, когда правонарушение совершает юридическое лицо, его должностное лицо или лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Заместитель исполнительного директора «Опоры России» Иван Ефременков отметил, что внесенные изменения устранят несправедливость, когда за одно и то же нарушение штрафы могут различаться вдвое в зависимости от того, кто его обнаружил: прокуратура или контролеры. По его словам, для бизнеса это неравенство в санкциях особенно заметно в случаях, касающихся нарушений на потребительском рынке, правил пожарной и санитарной безопасности, где разница в штрафах может достигать десятков и даже сотен тысяч рублей.

При этом точно оценить, сколько переплачивает бизнес, невозможно. Хотя проверки стали цифровизировать, а также проводить удаленно, у правительства все равно отсутствуют данные о суммах штрафов, если они выходят за рамки закона «О госконтроле».