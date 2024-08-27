    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    1 м/с, ю-з

    768мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.77eur102.49

    Минюст намерен уравнять наказание юрлиц за правонарушения. Для бизнеса введут «половинчатые» штрафы

    901
    обсудить

    Минюст предлагает сократить штрафы за административные правонарушения, выявляемые при прокурорских проверках. Таким образом можно будет устранить конституционные противоречия, уравняв подход к наказанию юрлиц, пишет 27 августа «Коммерсантъ».

    Минюст опубликовал законопроект с поправками в КоАП, уравнивающий штрафы для юрлиц за нарушения. В настоящее время размеры штрафов различаются в зависимости от того, кто обнаружил нарушение: контрольно-надзорные органы или прокуратура — при этом штрафы от последних на порядок выше. Бизнес, в свою очередь, не может выплатить штраф в половинном размере, если он оплачивается не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности. Это возможно только при нарушениях, выявленных в ходе государственного контроля. Так, Конституционный суд признал разный подход к санкциям для юрлиц не соответствующим Конституции и поручил Минюсту внести соответствующие изменения.

    Согласно принимаемым в законопроекте нормам, льготный порядок оплаты административного штрафа будет распространяться на случаи, когда правонарушение совершает юридическое лицо, его должностное лицо или лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Заместитель исполнительного директора «Опоры России» Иван Ефременков отметил, что внесенные изменения устранят несправедливость, когда за одно и то же нарушение штрафы могут различаться вдвое в зависимости от того, кто его обнаружил: прокуратура или контролеры. По его словам, для бизнеса это неравенство в санкциях особенно заметно в случаях, касающихся нарушений на потребительском рынке, правил пожарной и санитарной безопасности, где разница в штрафах может достигать десятков и даже сотен тысяч рублей.

    При этом точно оценить, сколько переплачивает бизнес, невозможно. Хотя проверки стали цифровизировать, а также проводить удаленно, у правительства все равно отсутствуют данные о суммах штрафов, если они выходят за рамки закона «О госконтроле».

    Несмотря на это, бизнес и юристы считают, что общий объем таких штрафов достаточно велик. Так, адвокат Анна Миненкова из АБ «Соколов, Трусов и партнеры» указывает на часть 2 статьи 13.2.1 КоАП РФ, где штрафы могут варьироваться от 50 тысяч до 1 миллиона рублей в зависимости от того, кто совершил правонарушение: должностное лицо, индивидуальный предприниматель или организация. Партнер Criminal Defense Firm Анна Голуб отмечает, что, согласно статье 3.5 КоАП РФ, штрафы для юридических лиц могут достигать и 60 миллионов рублей. Таким образом, возможность оплаты штрафа меньшего размера поможет многим предпринимателям существенно облегчить финансовую нагрузку на их бизнес.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close