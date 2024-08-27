Лето с нами. Петербург постепенно разогревается

Антициклон сохраняет летнюю погоду в Петербурге.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 августа в городе переменная облачность, без существенных осадков, ветер умеренный. Воздух днём прогреется до 20–22 градусов.
Сегодня синоптическую ситуацию в регионе формирует антициклон, приближающийся с запада. Наполненный прохладными воздушными массами, он не позволит облакам достичь дождевой фазы и удержит температуру близкой к климатической норме. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
В среду и четверг, по данным СЗ УГМС, осадков не ожидается, а температура будет прибавлять по одному градусу в день.