Троих французов задержали за прогулку через границу между Финляндией и Россией

Троих французов задержали после того, как они перешли из Финляндии в Россию во время прогулки. Мужчины пояснили, что хотели «посмотреть на природу и птиц». Об инциденте 26 августа сообщает издание Yle со ссылкой на пограничную службу Финляндии.



Ситуация произошла вечером 24 августа. Три гражданина Франции отправились в сторону населенного пункта Париккала. Во время своей прогулки они пересекли границу, проигнорировав знаки, обозначающие пограничную зону. Местный житель увидел этот беззаботный променад и решил доложить о нем в соответствующие органы. На место отправились пограничники. Выяснилось, что французы несколько минут пробыли в России и вернулись обратно в Финляндию.



Позже все трое признались в нарушении государственной границы. Теперь им грозят штрафы. Идет расследование произошедшего.

