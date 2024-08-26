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    На КАД закроют съезд на Выборгское шоссе, а трассу А-120 полностью перекроют в Войсковицах

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Сентябрь на севере Петербурга начнется с перекрытия одного из съездов с КАД. А в Гатчинском районе Ленобласти в ближайшую ночь закроют переезд на федеральной трассе А-120.

    С 3 по 12 сентября на 18-м километре КАД полностью перекроют съезд с внешнего кольца на Выборгское шоссе в направлении Сертолово и Парголово, сообщает 26 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». АО «ВАД» будет делать там свайный фундамент под шумозащитный экран. По другим съездам движение будет осуществляться как обычно.

    Дополнительно с 13 по 30 сентября будут перекрыты переходно-скоростные полосы на выезде и въезде к Российской стекольной компании (АО «РСК»).

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    В Ленобласти же в ночь с 26 на 27 августа полностью закроют железнодорожный переезд на 58-м километре трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в деревне Войсковицы. Там предстоит разобрать переездный настил и заменить дефектные шпалы и промежуточные скрепления. В связи с этим на участке:

    • с 21:00 до 21:30 26 августа введут реверсивное движение по одной полосе с ручным регулированием;
    • с 21:30 26 августа до 6:30 27 августа проезд перекроют полностью;
    • с 6:30 до 7:30 27 августа проезд будет по одной полосе в реверсивном режиме с ручным регулированием.

    Объехать участок можно будет через посёлок Елизаветино.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    ПетербургЛенинградская областьПерекрытия движенияТрасса А-120 Санкт-Петербургское южное полукольцоКАД
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