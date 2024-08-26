На КАД закроют съезд на Выборгское шоссе, а трассу А-120 полностью перекроют в Войсковицах

Сентябрь на севере Петербурга начнется с перекрытия одного из съездов с КАД. А в Гатчинском районе Ленобласти в ближайшую ночь закроют переезд на федеральной трассе А-120.

С 3 по 12 сентября на 18-м километре КАД полностью перекроют съезд с внешнего кольца на Выборгское шоссе в направлении Сертолово и Парголово, сообщает 26 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». АО «ВАД» будет делать там свайный фундамент под шумозащитный экран. По другим съездам движение будет осуществляться как обычно.