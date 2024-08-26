Благотворительная организация «Перспективы» проводит новую акцию, приуроченную ко Дню знаний

Петербургская благотворительная организация «Перспективы» в преддверии 1 сентября запустила в этом году новую акцию в помощь своим подопечным. Она называется «Перспективы вместо цветов.



Суть акции, которая раньше называлась «Дети вместо цветов», не поменялась: школьники дарят учителю на 1 сентября один большой букет, а сэкономленные средства могут пожертвовать на помощь подопечным «Перспектив». В этом году организация поддерживает 490 человек с ментальными и физическими нарушениями в детском доме, психоневрологических интернатах, проектах сопровождаемого проживания и семьях.

