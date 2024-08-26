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    Благотворительная организация «Перспективы» проводит новую акцию, приуроченную ко Дню знаний

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    Петербургская благотворительная организация «Перспективы» в преддверии 1 сентября запустила в этом году новую акцию в помощь своим подопечным. Она называется «Перспективы вместо цветов.

    Суть акции, которая раньше называлась «Дети вместо цветов», не поменялась: школьники дарят учителю на 1 сентября один большой букет, а сэкономленные средства могут пожертвовать на помощь подопечным «Перспектив». В этом году организация поддерживает 490 человек с ментальными и физическими нарушениями в детском доме, психоневрологических интернатах, проектах сопровождаемого проживания и семьях.

    «Так у ребят с тяжёлой инвалидностью появляются перспективы. Развитие физических навыков с помощью специалистов по адаптивной физкультуре; возможность жить не в интернате, а в домашней атмосфере в квартирах сопровождаемого проживания; творить, социализироваться, быть видимыми», - говорят в «Перспективах».

    Но главное отличие от акции «Дети вместо цветов» это то, что в течение учебного года сотрудники и волонтёры благотворительной организации по предварительной заявке проведут в школах-участниках «Уроки доброты», где расскажут, почему дети и взрослые с тяжёлыми нарушениями нуждаются в ежедневном сопровождении, каких успехов в жизни они могут достичь, если их правильно поддерживать.

    Акция продлится до середины сентября. Как в ней принять участие, можно узнать на сайте «Перспектив».

    «Перспективы» — это партнерство некоммерческих организаций, в которое входят СПб БОО «Перспективы» и АНО «Новые перспективы»: Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация «Перспективы» основана в 1996 году в Петербурге; Автономная некоммерческая организация «Новые перспективы» основана в 2010 году.

    Работа партнерства ведется по трем направлениям:

    — Программа помощи детям c тяжелой инвалидностью в Доме-интернате для детей с отклонениями в умственном развитии № 4 г. Павловска (66 детей). Специалисты и добровольцы благотворительной организации дают своим подопечным квалифицированное сопровождение, прогулки, игры и непосредственное общение; ведется работа с родителями и тесное взаимодействие с персоналом интерната с целью оптимизации условий проживания и развития детей;

    — Программа помощи молодым людям-инвалидам в Психоневрологическом интернате №м3 г. Петергофа. Сегодня в интернате силами организации поддерживаются 140 молодых людей, проживающих на отделениях № 3 и № 10, а также организована работа трех мастерских для людей с тяжёлыми нарушениями развития, созданы условия для реализации их творческого потенциала в рамках театральной и арт-студий. Открыта тренировочная квартира, в которой проходит подготовка молодых людей, проживающих в интернате, к самостоятельной жизни;

    — Программа помощи семьям Санкт-Петербурга, которые воспитывают детей с множественными нарушениями. В 2004 и 2006 годах в рамках совместного проекта c АНО «Новые перспективы» открыты Центры социальной реабилитации (дневного пребывания) детей и молодых людей с инвалидностью. Также оказывается кризисная поддержка семьям, позволяющая им избежать передачи ребенка в интернат.

    В 2015 году «Перспективы» открыли первый Дом сопровождаемого проживания в деревне Раздолье Приозерского района Ленинградской области, в котором живут молодые люди с нарушениями развития при круглосуточном сопровождении персонала благотворительной организации. Данный проект является моделью интернатзамещающих технологий.

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