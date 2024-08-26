Благотворительная организация «Перспективы» проводит новую акцию, приуроченную ко Дню знаний

Петербургская благотворительная организация «Перспективы» в преддверии 1 сентября запустила в этом году новую акцию в помощь своим подопечным. Она называется «Перспективы вместо цветов.
Суть акции, которая раньше называлась «Дети вместо цветов», не поменялась: школьники дарят учителю на 1 сентября один большой букет, а сэкономленные средства могут пожертвовать на помощь подопечным «Перспектив». В этом году организация поддерживает 490 человек с ментальными и физическими нарушениями в детском доме, психоневрологических интернатах, проектах сопровождаемого проживания и семьях.
«Так у ребят с тяжёлой инвалидностью появляются перспективы. Развитие физических навыков с помощью специалистов по адаптивной физкультуре; возможность жить не в интернате, а в домашней атмосфере в квартирах сопровождаемого проживания; творить, социализироваться, быть видимыми», - говорят в «Перспективах».
Но главное отличие от акции «Дети вместо цветов» это то, что в течение учебного года сотрудники и волонтёры благотворительной организации по предварительной заявке проведут в школах-участниках «Уроки доброты», где расскажут, почему дети и взрослые с тяжёлыми нарушениями нуждаются в ежедневном сопровождении, каких успехов в жизни они могут достичь, если их правильно поддерживать.
Акция продлится до середины сентября. Как в ней принять участие, можно узнать на сайте «Перспектив».