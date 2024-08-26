В Подмосковье водитель автомобиля со знаком инвалида впечатала в дверь подъезда женщину с ребенком в коляске

Жительница Подмосковья вышла на прогулку с малышом в коляске и угодила под колеса автомобиля, не успев отойти от подъезда своего дома. ДТП, в обстоятельствах которого разбираются сотрудники правоохранительных органов, произошло в Орехово-Зуево 26 августа. Подробности сообщает полиция Московской области.

Авария во дворе дома на Набережной улице попала на видео. На кадрах видно, как Hyundai со знаком инвалида на заднем стекле медленно сдает назад к подъезду, из которого выходит женщина. В какой-то момент машина останавливается, а через секунду стремительно продолжает движение, впечатав мать с ребенком в дверь подъезда. Уточняется, что за рулем была местная жительница 1975 года рождения. Пострадали женщина 1993 года рождения и ее дочь 2024 года рождения, которых доставили в больницу.