«Ночь света» в «Гатчине» покажет медиаискусство о человеческом

С 29 по 31 августа в музее-заповеднике «Гатчина» пройдет шестой международный фестиваль светового и медиаискусства «Ночь света». В этом году художники и творческие команды работали над своими инсталляциями в рамках заданной темы «О человеческом».
Посетители фестиваля увидят парк особенным: во-первых, время проведения фестиваля необычное для посещения — «Ночь света» проходит с 21 часа вечера до 3 часов ночи, а во-вторых, десятки работ, вписанных в ландшафт и архитектуру «Гатчины», полностью преобразят его и подсветят — буквально и метафорически — с других сторон.
Экспозицию «Ночи света» составят более 20 художественных проектов художников из Венгрии, Китая, Японии, Индонезии и Испании, из Москвы, Казани и Санкт-Петербурга. Программа видеомэппинга на Иорданском фасаде Гатчинского дворца продемонстрирует широкий спектр стилей. В Арсенальном каре зрители увидят результаты работы лаборатории Серафимы Титовой-Врублевской по архитектурному видеомэппингу, а на острове Любви покажут совместную работу фестиваля и Школы дизайна Высшей школы экономики. Общая протяженность маршрута фестивальной экспозиции — около пяти километров.
12+