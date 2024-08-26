Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+22°

ясная погода, без осадков

ощущается как +21

3 м/c,

с-з.

 766мм 58%
Подробнее
7 Пробки
USD 91,77
EUR 102,49
Проходные баллы в 2024 году
Реакции на арест Дурова
Курорты на новых территориях
Чему научит семьеведение
Дуров задержан
Северокорейский лагерь
Санкции и компании из СПб
Блокираторы на парковке
Рейтинги «Фонтанки»
Афиша Plus «Ночь света» в «Гатчине» покажет медиаискусство о человеческом

«Ночь света» в «Гатчине» покажет медиаискусство о человеческом

530
Написать комментарий

С 29 по 31 августа в музее-заповеднике «Гатчина» пройдет шестой международный фестиваль светового и медиаискусства «Ночь света». В этом году художники и творческие команды работали над своими инсталляциями в рамках заданной темы «О человеческом».

Посетители фестиваля увидят парк особенным: во-первых, время проведения фестиваля необычное для посещения — «Ночь света» проходит с 21 часа вечера до 3 часов ночи, а во-вторых, десятки работ, вписанных в ландшафт и архитектуру «Гатчины», полностью преобразят его и подсветят — буквально и метафорически — с других сторон.

Экспозицию «Ночи света» составят более 20 художественных проектов художников из Венгрии, Китая, Японии, Индонезии и Испании, из Москвы, Казани и Санкт-Петербурга. Программа видеомэппинга на Иорданском фасаде Гатчинского дворца продемонстрирует широкий спектр стилей. В Арсенальном каре зрители увидят результаты работы лаборатории Серафимы Титовой-Врублевской по архитектурному видеомэппингу, а на острове Любви покажут совместную работу фестиваля и Школы дизайна Высшей школы экономики. Общая протяженность маршрута фестивальной экспозиции — около пяти километров.

12+

ПО ТЕМЕ
Ночь света Гатчина
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компании
Нетиповые планировки в жилых комплексах Санкт-Петербурга
26 августа, 17:30
Новости компании
Добрососеди отметили Праздник урожая в кварталах «ЮгТаун»
26 августа, 17:10
Новости компании
«Ингосстрах» поймал волну на фестивале «Фонтанка SUP»
26 августа, 16:26
ТОП 5
Новости компании
Нетиповые планировки в жилых комплексах Санкт-Петербурга
26 августа, 17:30
Добрососеди отметили Праздник урожая в кварталах «ЮгТаун»
26 августа, 17:10
«Ингосстрах» поймал волну на фестивале «Фонтанка SUP»
26 августа, 16:26
Setl Group выплатил 5-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
26 августа, 15:00
Ипотека все? А вот и нет
26 августа, 14:05
Как создать комфортное рабочее место для школьника: советы от «Кубатуры»
26 августа, 11:52
«Группа ЛСР» выводит в продажу новый дом в жилом квартале «Ручьи»
23 августа, 17:26
Петербуржцы стали чаще заниматься спортом онлайн
23 августа, 16:35
Драйвер больше не поддерживается, но система показывает стабильность
23 августа, 15:12
На Царскосельских холмах станет ещё зеленее
22 августа, 18:00
Сим-карты МегаФона появились в «Магнит Маркете»
22 августа, 17:40
Пришло время распробовать новые скорости на скоростной магистрали
22 августа, 13:38