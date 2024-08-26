«Ночь света» в «Гатчине» покажет медиаискусство о человеческом

С 29 по 31 августа в музее-заповеднике «Гатчина» пройдет шестой международный фестиваль светового и медиаискусства «Ночь света». В этом году художники и творческие команды работали над своими инсталляциями в рамках заданной темы «О человеческом».

Посетители фестиваля увидят парк особенным: во-первых, время проведения фестиваля необычное для посещения — «Ночь света» проходит с 21 часа вечера до 3 часов ночи, а во-вторых, десятки работ, вписанных в ландшафт и архитектуру «Гатчины», полностью преобразят его и подсветят — буквально и метафорически — с других сторон.

