В центре Петербурга мальчик в крови искал управу на отчима, распустившего руки

Отношения в многодетной семье из Адмиралтейского района Петербурга привлекли внимание полиции после того, как подросток выскочил из дома в ночь в поисках защиты от рукоприкладства.



По данным «Фонтанки», немногим позже полуночи 26 августа в полицию позвонил прохожий, рассказавший, что к нему на улице с просьбой о помощи обратился 13-летний мальчик, голова которого была в крови. Со слов подростка, его избил отчим, он же якобы поднял руку на мать.

Приехавшие к указанной четырёхэтажке полицейские застали в квартире пару, которая воспитывает троих детей. По предварительной информации, 37-летний глава семейства был нетрезв, его увезли в отдел для разбирательства.