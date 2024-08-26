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    В центре Петербурга мальчик в крови искал управу на отчима, распустившего руки

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    Отношения в многодетной семье из Адмиралтейского района Петербурга привлекли внимание полиции после того, как подросток выскочил из дома в ночь в поисках защиты от рукоприкладства.

    По данным «Фонтанки», немногим позже полуночи 26 августа в полицию позвонил прохожий, рассказавший, что к нему на улице с просьбой о помощи обратился 13-летний мальчик, голова которого была в крови. Со слов подростка, его избил отчим, он же якобы поднял руку на мать.

    Приехавшие к указанной четырёхэтажке полицейские застали в квартире пару, которая воспитывает троих детей. По предварительной информации, 37-летний глава семейства был нетрезв, его увезли в отдел для разбирательства.

    Для мальчика вызвали скорую. Его увезли в больницу с гематомами и ушибами на голове и лице, а также ссадиной на шее. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.

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