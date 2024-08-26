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    Фестиваль Сергея Довлатова «День Д» будет посвящен повседневной жизни «позднего» Ленинграда

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    31 августа-1 сентября в Петербурге пройдет фестиваль «День Д», посвященный Сергею Довлатову и его времени. Восьмой фестиваль получил подзаголовок «Город, которого нет» и сосредоточится на повседневной жизни «позднего» Ленинграда.

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    Идеолог «Дня Д» историк Лев Лурье объясняет: «В конце 80-х — начале 90-х годов в нашей стране случился переворот, изменивший ее не меньше, чем события 1917-го и 1929-го. В сущности, сейчас мы живем в другом информационном пространстве, окружены другими предметами, сидим на других скамейках и больше не опускаем 2 копейки в телефон-автомат. В результате герои Довлатова живут в обстановке, которая современному молодому читателю так же непонятна, как жизнь Вронского в «Анне Карениной». Страсти, обиды, неудачи остаются неизменными, а окружающий мир требует комментария. Попытке восстановления ленинградской среды 70-х годов посвящен лекторий Дня Д—2024 и некоторые другие события фестиваля».

    Фестиваль будет проходить более чем на десяти площадках, и программа его весьма обширна. Кроме традиционных лекций, кинопоказов, экскурсий (в том числе в квартиру Довлатова), планируются и новые события: презентация первой книги «Дня Д» (сборника лекций, прошедших в прошлые годы), телеграмм-гид по местам Довлатова от ДК Льва Лурье, поэтический слэм и вечер с участием московских и петербургских поэтов, уличный концерт на тазах и шайках, перформанс в ретроавтобусе, инсталляции с личными вещами Довлатова и Бродского, концерт любимых песен из советского детства, 5 премьер спектаклей, экскурсии и квесты в Публичной библиотеке и книжных магазинах. Всего в рамках «Дня Д» пройдет не менее 60 событий. Подобная программа доступна на сайте.

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