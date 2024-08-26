Трехлетний мальчик чуть не утонул во время тренировки в бассейне Невского района

Тренировка в бассейне закончилась для трехлетнего мальчика поездкой в больницу. По данным «Фонтанки», во время занятия ребенок чуть не утонул. 26 августа стали известны детали произошедшего.



В воскресенье днем в бассейне фитнес-клуба в доме 14 по улице Крыленко у детей проходило групповое занятие по плаванию. В какой-то момент один ребенок начал тонуть во время тренировки. Родители забрали его в больницу.

Медикам они рассказали, что их сына в бассейне топила девочка. Причина такого поведения пока остается загадкой. После осмотра врачи поставили трехлетнему мальчику диагноз — утопление и травма головы. От госпитализации сына родители отказались.