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    Трехлетний мальчик чуть не утонул во время тренировки в бассейне Невского района

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    Тренировка в бассейне закончилась для трехлетнего мальчика поездкой в больницу. По данным «Фонтанки», во время занятия ребенок чуть не утонул. 26 августа стали известны детали произошедшего.

    В воскресенье днем в бассейне фитнес-клуба в доме 14 по улице Крыленко у детей проходило групповое занятие по плаванию. В какой-то момент один ребенок начал тонуть во время тренировки. Родители забрали его в больницу.

    Медикам они рассказали, что их сына в бассейне топила девочка. Причина такого поведения пока остается загадкой. После осмотра врачи поставили трехлетнему мальчику диагноз — утопление и травма головы. От госпитализации сына родители отказались.

    Полиция проводит проверку.

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