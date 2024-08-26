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    Onet: над Польшей был замечен неизвестный летающий объект

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    Над Польшей был замечен неизвестный летательный объект. Об этом 26 августа сообщает польский новостной портал Onet со ссылкой на оперативного командующего Вооруженными силами Польши генерала Мацея Клиша.

    «Объект был подтвержден как минимум тремя радиолокационными станциями. Он находился под полным контролем. Мы готовы были сбить его», — сказал Клиш.

    РИА Новости со ссылкой на агентство PAP пишет, что «вероятно, влетел беспилотный летательный аппарат. Вероятно, он находится на территории гмины Тышовце». На данный момент ведутся поиски этого летательного аппарата. Оперативное командование Вооруженных сил Польши считает, что, скорее всего, это не ракета.

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