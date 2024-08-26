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    В Московском районе построили детский сад с соляной комнатой и площадкой для метеонаблюдений

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    Фото: предоставлено холдингом Setl Group
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    На Пулковском шоссе в Московском районе ввели в эксплуатацию новый детский сад на 220 детей. Как рассказали в холдинге Setl Group, в трехэтажном здании оборудованы групповые комнаты и спальни, кабинеты для кружков, залы для музыки и физкультуры, а также бассейн и соляная комната.

    Во дворе школы на территории ЖК «Парадный ансамбль» обустроили две спортивных и 12 игровых площадок. Кроме того, во дворе будет собственная обучающая зона для метеонаблюдений.

    Застройщик приобрел для детского сада часть оборудования: шкафы для сушки одежды, электрические плиты и холодильники для кухни, стиральные и сушильные машины, а также гимнастические стенки в спортзал.

    Фото: предоставлено холдингом Setl Group

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