В Московском районе построили детский сад с соляной комнатой и площадкой для метеонаблюдений

На Пулковском шоссе в Московском районе ввели в эксплуатацию новый детский сад на 220 детей. Как рассказали в холдинге Setl Group, в трехэтажном здании оборудованы групповые комнаты и спальни, кабинеты для кружков, залы для музыки и физкультуры, а также бассейн и соляная комната.

Во дворе школы на территории ЖК «Парадный ансамбль» обустроили две спортивных и 12 игровых площадок. Кроме того, во дворе будет собственная обучающая зона для метеонаблюдений.



Застройщик приобрел для детского сада часть оборудования: шкафы для сушки одежды, электрические плиты и холодильники для кухни, стиральные и сушильные машины, а также гимнастические стенки в спортзал.

