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    Умер экс-тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон

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    Свен-Йоран Эрикссон, бывший главный тренер сборной Англии, ушел из жизни в возрасте 76 лет. Об этом 26 августа сообщили на официальном сайте специалиста.

    В январе этого года Эрикссон рассказал, что находится на последней стадии рака поджелудочной железы.

    «После долгой борьбы с болезнью он умер утром, находясь дома в окружении близких. В трауре остались его дочь Лина, сын Йохан с супругой Аманой и внучкой Скай, отец Свен, его партнерша Янисетта с сыном Алсидесом, а также брат Ларс-Эрик с женой Юмнонг», — говорится в заявлении на сайте экс-тренера.

    Эрикссон значительную часть своей тренерской карьеры посвятил работе с национальными сборными, среди которых Англия, Мексика, Кот-д’Ивуар и Филиппины. Он также возглавлял несколько европейских клубов, включая «Рому», «Бенфику», «Фиорентину», а также тренировал в Китае.

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