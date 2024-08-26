Умер экс-тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон

Свен-Йоран Эрикссон, бывший главный тренер сборной Англии, ушел из жизни в возрасте 76 лет. Об этом 26 августа сообщили на официальном сайте специалиста.



В январе этого года Эрикссон рассказал, что находится на последней стадии рака поджелудочной железы.

«После долгой борьбы с болезнью он умер утром, находясь дома в окружении близких. В трауре остались его дочь Лина, сын Йохан с супругой Аманой и внучкой Скай, отец Свен, его партнерша Янисетта с сыном Алсидесом, а также брат Ларс-Эрик с женой Юмнонг», — говорится в заявлении на сайте экс-тренера.