    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 21

    3 м/с, с-з

    766мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.6eur101.61

    Самая милая пробка: водители несколько километров сопровождали медведя по трассе М-11

    2382
    3 комментария

    ОССП — ООО «Объединённые системы сбора платы»

    Необычный случай произошел ночью 25 августа на скоростной трассе М-11 «Нева». На дорогу пробрался медведь и несколько километров бежал по магистрали. Как это было, 26 августа рассказал и показал оператор трассы.

    Около часа ночи мишка нашел дыру в заборе, ограждающем М-11, и вышел на дорогу, рассказали в ООО «Объединённые системы сбора платы» (ОССП). Дело было на 278-м километре трассы в Тверской области. Водители заметили животное и поберегли: сбросили скорость, включили «аварийку» и трогательно ползли пробкой за бегущим мишкой, пока тот не покинул проезжую часть на 282-м километре.

    В компании отметили, что картина хоть и милая, но ситуация была серьезной. Операторы центра управления дорожным движением это понимали и сразу же вызвали аварийного комиссара. Но тот даже не успел доехать: мишка убежал с дороги, перелез через другое отверстие в заборе и был таков. С помощью камер сотрудники быстро установили, где животное проникло на трассу и заделали повреждение в заборе.

    Вдоль трассы установлено ограждение от животных, а для их безопасного перемещения на другую сторону сделаны подземные переходы. Тем не менее, случается, что звери ломают забор и попадают на трассу, отмечают в ОССП. В этих случаях на место выезжает аварийный комиссар, который либо сам отлавливает животное и убирает его с дороги, либо вызывает специальные службы. После этого сотрудники оператора ищут и заделывают дыру в заборе.

    «Такие случаи происходят нечасто, но все же бывают. Поэтому просим водителей всегда быть внимательными за рулем!» — добавляют в компании.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Тверская областьТрасса М-11ЖивотныеМедведь
    ЛАЙК4
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close