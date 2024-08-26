Самая милая пробка: водители несколько километров сопровождали медведя по трассе М-11

Необычный случай произошел ночью 25 августа на скоростной трассе М-11 «Нева». На дорогу пробрался медведь и несколько километров бежал по магистрали. Как это было, 26 августа рассказал и показал оператор трассы.



Около часа ночи мишка нашел дыру в заборе, ограждающем М-11, и вышел на дорогу, рассказали в ООО «Объединённые системы сбора платы» (ОССП). Дело было на 278-м километре трассы в Тверской области. Водители заметили животное и поберегли: сбросили скорость, включили «аварийку» и трогательно ползли пробкой за бегущим мишкой, пока тот не покинул проезжую часть на 282-м километре.