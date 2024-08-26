Самая милая пробка: водители несколько километров сопровождали медведя по трассе М-11

Необычный случай произошел ночью 25 августа на скоростной трассе М-11 «Нева». На дорогу пробрался медведь и несколько километров бежал по магистрали. Как это было, 26 августа рассказал и показал оператор трассы.
Около часа ночи мишка нашел дыру в заборе, ограждающем М-11, и вышел на дорогу, рассказали в ООО «Объединённые системы сбора платы» (ОССП). Дело было на 278-м километре трассы в Тверской области. Водители заметили животное и поберегли: сбросили скорость, включили «аварийку» и трогательно ползли пробкой за бегущим мишкой, пока тот не покинул проезжую часть на 282-м километре.
В компании отметили, что картина хоть и милая, но ситуация была серьезной. Операторы центра управления дорожным движением это понимали и сразу же вызвали аварийного комиссара. Но тот даже не успел доехать: мишка убежал с дороги, перелез через другое отверстие в заборе и был таков. С помощью камер сотрудники быстро установили, где животное проникло на трассу и заделали повреждение в заборе.
Вдоль трассы установлено ограждение от животных, а для их безопасного перемещения на другую сторону сделаны подземные переходы. Тем не менее, случается, что звери ломают забор и попадают на трассу, отмечают в ОССП. В этих случаях на место выезжает аварийный комиссар, который либо сам отлавливает животное и убирает его с дороги, либо вызывает специальные службы. После этого сотрудники оператора ищут и заделывают дыру в заборе.
«Такие случаи происходят нечасто, но все же бывают. Поэтому просим водителей всегда быть внимательными за рулем!» — добавляют в компании.