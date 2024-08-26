ФСБ: заключенные устроили подпольное казино в колонии в Ростовской области

Сотрудники ФСБ и ФСИН пресекли организацию и проведение незаконных азартных игр в исправительной колонии № 14 в Новочеркасске, сообщает 26 августа «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Ростовской области. На территории колонии обнаружили и изъяли игральные карты и фишки, а также мобильный телефон, сим-карты и другие предметы, которые использовались для проведения азартных игр.

Уголовное дело о незаконных азартных играх возбудили в Ростовской области. Подпольное казино обнаружили в одной из местных колоний.

Организатором оказался один из заключенных. По данным 161.RU, 30-летний мужчина отбывал наказание за кражу. В ведомстве отметили, что он вел списки играющих, записывал результаты и дважды в месяц переводил деньги на банковские счета.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 171.2 УК РФ о незаконной организации и проведении азартных игр.