Житель Москвы хотел продать семь тысяч пачек презервативов, но вместо денег получил четыре года условно

Суд в Москве вынес приговор мужчине, который пытался продать несколько тысяч пачек презервативов. Средства контрацепции оказались поддельными. Подробности
Контрафактные презервативы житель столицы продавал через Интернет, но вместо покупателей на него вышли полицейские, с которыми мужчина договорился о реализации
Москвич полностью признал вину. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно.
В России презервативы признаны медицинскими изделиями, в связи чем они подлежат государственному контролю. Сертификация презервативов является обязательной и может проводиться аккредитованными сертификационными центрами.