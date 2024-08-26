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    Житель Москвы хотел продать семь тысяч пачек презервативов, но вместо денег получил четыре года условно

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    Суд в Москве вынес приговор мужчине, который пытался продать несколько тысяч пачек презервативов. Средства контрацепции оказались поддельными. Подробности 26 августа РИА Новости рассказали в правоохранительных органах.

    Контрафактные презервативы житель столицы продавал через Интернет, но вместо покупателей на него вышли полицейские, с которыми мужчина договорился о реализации 7,2 тысячи пачек. Взяли его с поличным.

    Москвич полностью признал вину. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно.

    В России презервативы признаны медицинскими изделиями, в связи чем они подлежат государственному контролю. Сертификация презервативов является обязательной и может проводиться аккредитованными сертификационными центрами.

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