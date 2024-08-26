Смертельное ДТП с «Рено» в Ленобласти началось с обгона. Погиб пассажир, водители в больнице

Три человека пострадали в результате лобового столкновения легковушек в Волосовском районе Ленобласти. Травмы одного из них оказались несовместимы с жизнью.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 26 августа, 21-летний водитель «Рено Логан» пошёл на обгон на первом километре дороги «Волосово — Гомонтово — Копорье» в Волосово накануне незадолго до десяти часов вечера. Выехав на встречную полосу, автомобиль столкнулся с «Форд Фокус», за рулём которого сидел 38-летний местный житель. Он получил лёгкие травмы.