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    КГИОП обратился в полицию из-за незаконной пробивки двери в доме Рыбина

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    Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом ВИШНЕВСКИМ БОРИСОМ ЛАЗАРЕВИЧЕМ либо касается деятельности иностранного агента ВИШНЕВСКОГО БОРИСА ЛАЗАРЕВИЧА.

    Комитет по охране памятников обратился в полицию с заявлением о проведении доследственной проверки незаконной вырубки двери в стене дома Рыбина на улице Ленина, 19. Об этом в своем телеграм-канале 26 августа сообщил замглавы фракции «Яблоко» в Заксобрании Петербурга Борис Вишневский*.


    КГИОП в ответе на запрос депутата пояснил, что обратился в УМВД Петроградского района с заявлением о повреждении или уничтожении объекта культурного наследия. Виновному по этой статье (по части 1) грозит до 3 лет лишения свободы.

    Комитет также выяснил, что владельцем помещения, в которое был прорублен незаконный вход, является физическое лицо. Никаких согласований комитет на проведение таких работ не выдавал. Впрочем, и не мог выдать такое разрешение, так как фасад, а также местоположение и конфигурация оконных и дверных заполнений на нем являются предметами охраны.

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    *Признан иностранным агентом Минюстом РФ.

    Дом был построен в 1909–1910 годах по проекту архитектора Павла Светлицкого для купца второй гильдии Фёдора Рыбина. Здание является региональным памятником. Интерьеры решены в стиле эклектики с элементами модерна.

    В начале ХХ века помимо подъёмных машин различного назначения в доме действовали котельная, чтобы централизованно согревать помещения батареями парового отопления (печи и камины при этом всё же сохранялись), и «усовершенствованный самодействующий устранитель нечистот» системы Альфреда Шамбо. Вся техника находилась в подвалах. Там же складировали дрова, которых при наличии пароводяного отопления нужно было не слишком много.

    До 1917 года в здании проживал революционер-народоволец, один из первых распространителей марксизма в России Николай Сергеевич Русанов.

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