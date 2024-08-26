КГИОП обратился в полицию из-за незаконной пробивки двери в доме Рыбина

Дом был построен в 1909–1910 годах по проекту архитектора Павла Светлицкого для купца второй гильдии Фёдора Рыбина. Здание является региональным памятником. Интерьеры решены в стиле эклектики с элементами модерна.



В начале ХХ века помимо подъёмных машин различного назначения в доме действовали котельная, чтобы централизованно согревать помещения батареями парового отопления (печи и камины при этом всё же сохранялись), и «усовершенствованный самодействующий устранитель нечистот» системы Альфреда Шамбо. Вся техника находилась в подвалах. Там же складировали дрова, которых при наличии пароводяного отопления нужно было не слишком много.



До 1917 года в здании проживал революционер-народоволец, один из первых распространителей марксизма в России Николай Сергеевич Русанов.