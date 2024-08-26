КГИОП обратился в полицию из-за незаконной пробивки двери в доме Рыбина

Комитет по охране памятников обратился в полицию с заявлением о проведении доследственной проверки незаконной вырубки двери в стене дома Рыбина на улице Ленина, 19. Об этом в своем телеграм-канале 26 августа сообщил замглавы фракции «Яблоко» в Заксобрании Петербурга Борис Вишневский*.
КГИОП в ответе на запрос депутата пояснил, что обратился в УМВД Петроградского района с заявлением о повреждении или уничтожении объекта культурного наследия. Виновному по этой статье (по части 1) грозит до 3 лет лишения свободы.
Комитет также выяснил, что владельцем помещения, в которое был прорублен незаконный вход, является физическое лицо. Никаких согласований комитет на проведение таких работ не выдавал. Впрочем, и не мог выдать такое разрешение, так как фасад, а также местоположение и конфигурация оконных и дверных заполнений на нем являются предметами охраны.
*Признан иностранным агентом Минюстом РФ.