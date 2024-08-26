Один человек погиб, двое пропали без вести. В Исландии на туристов обрушился ледник

На юго-востоке Исландии один человек погиб, один пострадал и двое пропали без вести после обрушения ледника в районе озера Брейдамеркурджокулл. В момент происшествия там находилась туристическая группа. Об этом 26 августа сообщает издание Daily Mail .

Примерно в 15 часов по местному времени аварийным службам поступило сообщение о ЧП. Обрушение стены каньона произошло, когда 25 туристов с гидом изучали ледниковое озеро.

«Полиция Судурленда заявила, что четыре человека застряли подо льдом. К сожалению, один турист был подтвержден как погибший, два человека остались в ловушке, а один турист получил травму, но находится в стабильном состоянии», — уточняет издание.

Были привлечены более 100 спасателей и три вертолета. Один из представителей оперативных служб сообщил, что условия на леднике очень сложные. Все работы по освобождению двух туристов проводятся вручную. Никакого контакта с ними пока не было установлено.