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Происшествия Один человек погиб, двое пропали без вести. В Исландии на туристов обрушился ледник

Один человек погиб, двое пропали без вести. В Исландии на туристов обрушился ледник

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На юго-востоке Исландии один человек погиб, один пострадал и двое пропали без вести после обрушения ледника в районе озера Брейдамеркурджокулл. В момент происшествия там находилась туристическая группа. Об этом 26 августа сообщает издание Daily Mail.

Примерно в 15 часов по местному времени аварийным службам поступило сообщение о ЧП. Обрушение стены каньона произошло, когда 25 туристов с гидом изучали ледниковое озеро.

«Полиция Судурленда заявила, что четыре человека застряли подо льдом. К сожалению, один турист был подтвержден как погибший, два человека остались в ловушке, а один турист получил травму, но находится в стабильном состоянии», — уточняет издание.

Были привлечены более 100 спасателей и три вертолета. Один из представителей оперативных служб сообщил, что условия на леднике очень сложные. Все работы по освобождению двух туристов проводятся вручную. Никакого контакта с ними пока не было установлено.

Сейчас поиски двух пропавших приостановлены из-за темноты.

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