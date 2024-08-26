Первоклассник с переломом черепа попал в больницу после встречи двух «Лад» в Ленобласти

Первоклассник пострадал в аварии на нерегулируемом перекрёстке в Кировском районе Ленобласти, где не смогли разъехаться отечественные машины.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 26 августа, авария произошла на 137-м километре трассы А-120 «Санкт-Петербургское Южное полукольцо» накануне незадолго до половины первого дня. 39-летний водитель «Лады» ехал в сторону Кировска и при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю той же модели, за рулём которого сидел 85-летний местный житель.
Помощь врачей потребовалась семилетнему пассажиру первой машины. По предварительным данным «Фонтанки», это сын водителя. Мальчика увезли в больницу с сотрясением мозга и переломом основания черепа. Его состояние оценивается как среднетяжёлое.
Полиция проводит проверку по факту аварии.