Литейный после ДТП засыпало обломками и залило красным

ДТП на Литейном проспекте, 37–39, собрало пробку ночью 26 августа. Несмотря на то, что на место прибыли три кареты скорой помощи, госпитализировать никого не стали. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

На кадрах подписчиков «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» видно как минимум две повреждённые машины: фургон и легковой автомобиль. Дорога усыпана обломками. В комментариях пишут, что «Газель» разворачивалась из второго ряда. Красная жидкость на асфальте может быть антифризом.

Один из подписчиков утверждает, что его друг ехал в одной из машин и попал в больницу. Однако в телеграм-канале «Мегаполис» очевидец пишет: «Я там был во время аварии, никто не пострадал». То же сказали и в полиции: пострадавших нет.

