Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+20°

пасмурно, без осадков

ощущается как +19

3 м/c,

зап.

 766мм 59%
Подробнее
3 Пробки
USD 91,60
EUR 101,61
Проходные баллы в 2024 году
Реакции на арест Дурова
Курорты на новых территориях
Чему научит семьеведение
Дуров задержан
Северокорейский лагерь
Санкции и компании из СПб
Блокираторы на парковке
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия Литейный после ДТП засыпало обломками и залило красным

Литейный после ДТП засыпало обломками и залило красным

6 046
1 комментарий
1 из 3

ДТП на Литейном проспекте, 37–39, собрало пробку ночью 26 августа. Несмотря на то, что на место прибыли три кареты скорой помощи, госпитализировать никого не стали. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

На кадрах подписчиков «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» видно как минимум две повреждённые машины: фургон и легковой автомобиль. Дорога усыпана обломками. В комментариях пишут, что «Газель» разворачивалась из второго ряда. Красная жидкость на асфальте может быть антифризом.

Один из подписчиков утверждает, что его друг ехал в одной из машин и попал в больницу. Однако в телеграм-канале «Мегаполис» очевидец пишет: «Я там был во время аварии, никто не пострадал». То же сказали и в полиции: пострадавших нет.

Несмотря на позднее время, ДТП спровоцировало затор. Подписчик «ДТП и ЧП» Игорь говорит, что простоял в пробке полчаса.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
ДТП ДТП в Петербурге
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Панкихой
26 августа 2024, 11:22
Ценный специалист в деле.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компании
Как создать комфортное рабочее место для школьника: советы от «Кубатуры»
26 августа, 11:52
Новости компании
«Группа ЛСР» выводит в продажу новый дом в жилом квартале «Ручьи»
23 августа, 17:26
Новости компании
Петербуржцы стали чаще заниматься спортом онлайн
23 августа, 16:35
ТОП 5
Новости компании
Как создать комфортное рабочее место для школьника: советы от «Кубатуры»
26 августа, 11:52
«Группа ЛСР» выводит в продажу новый дом в жилом квартале «Ручьи»
23 августа, 17:26
Петербуржцы стали чаще заниматься спортом онлайн
23 августа, 16:35
Драйвер больше не поддерживается, но система показывает стабильность
23 августа, 15:12
На Царскосельских холмах станет ещё зеленее
22 августа, 18:00
Сим-карты МегаФона появились в «Магнит Маркете»
22 августа, 17:40
Пришло время распробовать новые скорости на скоростной магистрали
22 августа, 13:38
Многоуровневый паркинг введен в эксплуатацию в голландском квартале «Янила»
22 августа, 12:00
«Он покорил и время и пространство…»: выставка Русского музея вдохновила кондитеров компании «Теремок»
21 августа, 16:26
БСПБ автоматически выпустит корпоративную карту при открытии счета компаниям малого и среднего бизнеса
21 августа, 13:32
Группа «Эталон» выступит партнером международного турнира «КОНКУР ПО-РУССКИ»
21 августа, 12:31
Началась продажа квартир во втором корпусе ЖК «Кинопарк»
21 августа, 12:10