Набережная Фонтанки ушла под воду

Из-за коммунальной аварии рядом с домом 50 по набережной Фонтанки, у пересечения с Графским переулком (от Невского к Ломоносова), рано утром
В пресс-службе ГУП «Водоканал Петербурга» «Фонтанке» пояснили, что причиной стало технологическое нарушение на сети холодного водоснабжения. В 7:50 вытекание локализовали.
«Все абоненты обеспечены услугами холодного водоснабжения. Вода отведена в канализацию», — отметили на предприятии.
Движение транспорта ограничено, осуществляется по двум полосам. Несмотря на это, судя по «Яндекс.Карте», пробок нет.