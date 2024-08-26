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    Набережная Фонтанки ушла под воду

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    2 комментария

    Из-за коммунальной аварии рядом с домом 50 по набережной Фонтанки, у пересечения с Графским переулком (от Невского к Ломоносова), рано утром 26 августа оказалась подтоплена проезжая часть. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис».

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    В пресс-службе ГУП «Водоканал Петербурга» «Фонтанке» пояснили, что причиной стало технологическое нарушение на сети холодного водоснабжения. В 7:50 вытекание локализовали.

    «Все абоненты обеспечены услугами холодного водоснабжения. Вода отведена в канализацию», — отметили на предприятии.

    Фото: Водоканал Петербурга
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    Движение транспорта ограничено, осуществляется по двум полосам. Несмотря на это, судя по «Яндекс.Карте», пробок нет.

    Фото: Водоканал Петербурга

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