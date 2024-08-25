Петербуржец умер в больнице после того, как его придавила собственная машина

Житель Петербурга умер после того, как во время ремонта на него упала машина. Об этом «Фонтанке» стало известно 25 августа.



Сам инцидент произошел 23 дня назад на Домостроительной улице. Вместе со своим знакомым мужчина арендовал там автоплощадку и строительные вагончики. Во время ремонта автомобиль потерпевшего упал на него и придавил. Петербуржец, судя по всему, терпел полторы недели, после чего обратился в травмпункт. У мужчины диагностировали нестабильный перелом позвоночника, также были сломаны ребро и ключица.



Смерть пациента была зафиксирована в полпятого утра 25 августа.

