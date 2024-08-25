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    На Среднерогатской улице сбили трехлетнюю девочку, а на Арсенальной набережной — подростка

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    Сразу два ребенка попали в Петербурге под колеса автомобилей в одно и то же время. По фактам травмирования детей полиция проводит проверку. Подробности 25 августа сообщили в ГУ МВД.

    В 19:30 у дома 20 по Среднерогатской улице 33-летний водитель «Киа-Церато» не заметил переходящую через дорогу семью. В результате автомобиль сбил трехлетнюю девочку, которая пересекала регулируемый пешеходный переход на самокате. «Установлено, что водитель в 2024 году за нарушение ПДД привлекался к административной ответственности 9 раз», — сообщили в главке полиции.

    В 19:32 у дома 1 по Арсенальной набережной 30-летний водитель «Киа-Сид», выезжая на дорогу с прилегающей территории, подбил 14-летнюю школьницу, которая шла по тротуару. В результате девятиклассница госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

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