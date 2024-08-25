На Среднерогатской улице сбили трехлетнюю девочку, а на Арсенальной набережной — подростка

Сразу два ребенка попали в Петербурге под колеса автомобилей в одно и то же время. По фактам травмирования детей полиция проводит проверку. Подробности
В 19:30 у дома 20 по Среднерогатской улице 33-летний водитель «Киа-Церато» не заметил переходящую через дорогу семью. В результате автомобиль сбил трехлетнюю девочку, которая пересекала регулируемый пешеходный переход на самокате. «Установлено, что водитель
В 19:32 у дома 1 по Арсенальной набережной 30-летний водитель «Киа-Сид», выезжая на дорогу с прилегающей территории, подбил