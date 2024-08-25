На Среднерогатской улице сбили трехлетнюю девочку, а на Арсенальной набережной — подростка

Сразу два ребенка попали в Петербурге под колеса автомобилей в одно и то же время. По фактам травмирования детей полиция проводит проверку. Подробности 25 августа сообщили в ГУ МВД.



В 19:30 у дома 20 по Среднерогатской улице 33-летний водитель «Киа-Церато» не заметил переходящую через дорогу семью. В результате автомобиль сбил трехлетнюю девочку, которая пересекала регулируемый пешеходный переход на самокате. «Установлено, что водитель в 2024 году за нарушение ПДД привлекался к административной ответственности 9 раз », — сообщили в главке полиции.

