В Петербурге пятый день ищут пропавшего 12-летнего мальчика

Волонтёры и полиция продолжают поиски пятиклассника, пропавшего в Выборгском районе Петербурга. Подросток не ночевал дома четыре ночи.
Как сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт», к вечеру 24 августа местонахождение 12-летнего школьника по-прежнему неизвестно. По данным «Фонтанки», он ушёл из дома в Левашово утром вторника, 20 августа, и перестал выходить на связь. Вечером того же дня 31-летняя сестра, которая работает санитаркой и является опекуном подростка, позвонила в полицию.
По предварительной информации, волноваться за подростка ей уже приходилось. Знакомые с семьёй читатели «Фонтанки» уточняют, что мальчик - сирота. Сестра опекает и его, и ещё одного брата.