«Обещали заплатить». В Казани бросили коктейль Молотова в здание военной комендатуры

Рукотворный пожар произошел поздно вечером в здании военной комендатуры на улице Дзержинского, 17, в Казани. Предполагаемые злоумышленники задержаны, сообщает 24 августа 116.RU.
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По предварительной информации, юноша разбил окно, в которое позже бросили пластиковую бутылку с бензином и подожгли. Предположительно, в поджоге участвовали молодой человек и его мать, которые попытались сбежать, но были схвачены.
Спасатели оперативно прибыли на место, огонь удалось быстро потушить, передает корреспондент издания с места событий. Не обошлось без пострадавших — женщине и подростку понадобилась помощь медиков. Сам метатель тоже побывал в скорой помощи, где ему забинтовали руку.
Задержанные, по предварительной информации, объяснили сотрудникам Росгвардии, что за поджог им пообещали заплатить. Сейчас оба находятся в отделе полиции.