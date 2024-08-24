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    «Обещали заплатить». В Казани бросили коктейль Молотова в здание военной комендатуры

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    Рукотворный пожар произошел поздно вечером в здании военной комендатуры на улице Дзержинского, 17, в Казани. Предполагаемые злоумышленники задержаны, сообщает 24 августа 116.RU.

    116.ru

    По предварительной информации, юноша разбил окно, в которое позже бросили пластиковую бутылку с бензином и подожгли. Предположительно, в поджоге участвовали молодой человек и его мать, которые попытались сбежать, но были схвачены.

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    Спасатели оперативно прибыли на место, огонь удалось быстро потушить, передает корреспондент издания с места событий. Не обошлось без пострадавших — женщине и подростку понадобилась помощь медиков. Сам метатель тоже побывал в скорой помощи, где ему забинтовали руку.

    Задержанные, по предварительной информации, объяснили сотрудникам Росгвардии, что за поджог им пообещали заплатить. Сейчас оба находятся в отделе полиции.

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