На севере Петербурга ядовито зеленеет Каменка. Экологи рассказали, почему не нужно бояться

Природа дала волю в Приморском районе Петербурга, и в городе появился ещё один водоём, где можно опробовать новую методику борьбы с сине-зелёными водорослями.



О том, что река Каменка больше напоминает рай для Шрека, 24 августа сообщила читательница «Фонтанки». Зелёную муть в субботу можно было наблюдать в Коломягах. «Не похоже на чистую воду», - прокомментировала читательница и показала «болото».