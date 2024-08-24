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    На севере Петербурга ядовито зеленеет Каменка. Экологи рассказали, почему не нужно бояться

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    Природа дала волю в Приморском районе Петербурга, и в городе появился ещё один водоём, где можно опробовать новую методику борьбы с сине-зелёными водорослями.

    О том, что река Каменка больше напоминает рай для Шрека, 24 августа сообщила читательница «Фонтанки». Зелёную муть в субботу можно было наблюдать в Коломягах. «Не похоже на чистую воду», - прокомментировала читательница и показала «болото».

    Впрочем, поводов опасаться, что в рек слили что-то запрещённое, нет. Дежурная экологическая служба проверила воду и вынесла вердикт:

    «Признаков химического загрязнения не выявлено. Вода в реке имеет зеленый цвет, что говорит о росте и размножении водорослей. Посторонние запахи органолептически не ощущаются», - сообщили в городском комитете по природопользованию.

    читатель «Фонтанки»

    Активное цветение водоёмов заметили ещё в начале месяца. В Смольном напомнили, что это естественное природное явление, которое становится всё интенсивнее в условиях климатических изменений. Универсальной методики борьбы с сине-зелёными водорослями нет, но комитет вместе с гидрометеорологическим университетом пробуют четыре разных способа в семи прудах разных районов.

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