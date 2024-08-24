На севере Петербурга ядовито зеленеет Каменка. Экологи рассказали, почему не нужно бояться

Природа дала волю в Приморском районе Петербурга, и в городе появился ещё один водоём, где можно опробовать новую методику борьбы с сине-зелёными водорослями.
О том, что река Каменка больше напоминает рай для Шрека, 24 августа сообщила читательница «Фонтанки». Зелёную муть в субботу можно было наблюдать в Коломягах. «Не похоже на чистую воду», - прокомментировала читательница и показала «болото».
Впрочем, поводов опасаться, что в рек слили что-то запрещённое, нет. Дежурная экологическая служба проверила воду и вынесла вердикт:
«Признаков химического загрязнения не выявлено. Вода в реке имеет зеленый цвет, что говорит о росте и размножении водорослей. Посторонние запахи органолептически не ощущаются», - сообщили в городском комитете по природопользованию.
читатель «Фонтанки»
Активное цветение водоёмов заметили ещё в начале месяца. В Смольном напомнили, что это естественное природное явление, которое становится всё интенсивнее в условиях климатических изменений. Универсальной методики борьбы с сине-зелёными водорослями нет, но комитет вместе с гидрометеорологическим университетом пробуют четыре разных способа в семи прудах разных районов.