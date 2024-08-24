На Орджоникидзе водитель «БМВ» столкнулся с «Маздой», потеряв сознание за рулём. На помощь ему пришли росгвардейцы

Сотрудники вневедомственной охраны первыми оказались на месте ДТП в Московском районе Петербурга и оказали доврачебную помощь водителю. Мужчине стало плохо за рулём.
Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 24 августа, накануне за полчаса до полудня патрулировавший территорию наряд увидел, как «БМВ Х5» врезался в припаркованную «Мазду». Выяснилось, что управлял машиной 57-летний водитель, который потерял сознание во время поездки.
Росгвардейцы позвонили в скорую, ГАИ и оказали автомобилисту первую помощь. Как говорят, позже вместе с медиками погрузили мужчину в карету скорой помощи. Его госпитализировали.