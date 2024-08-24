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    Младенец попал в реанимацию после падения с детского стула в Колпино

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    Девочку, которой нет и полугода, с переломом затылочной кости госпитализировали из квартиры в Колпинском районе Петербурга. Несчастный случай произошёл во время кормления.

    Младенец в тяжёлом состоянии поступил в детскую больницу в ночь на 24 августа, стало известно «Фонтанке». Ребёнка, у которого диагностировали перелом затылочной кости, ушиб мозга и кровоизлияние, поместили в реанимацию.

    Девочке идёт пятый месяц. По предварительным данным, она получила травмы в квартире в Колпино, когда упала со стульчика для кормления. Все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.

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