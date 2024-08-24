Младенец попал в реанимацию после падения с детского стула в Колпино

Девочку, которой нет и полугода, с переломом затылочной кости госпитализировали из квартиры в Колпинском районе Петербурга. Несчастный случай произошёл во время кормления.



Младенец в тяжёлом состоянии поступил в детскую больницу в ночь на 24 августа, стало известно «Фонтанке». Ребёнка, у которого диагностировали перелом затылочной кости, ушиб мозга и кровоизлияние, поместили в реанимацию.

Девочке идёт пятый месяц. По предварительным данным, она получила травмы в квартире в Колпино, когда упала со стульчика для кормления. Все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.