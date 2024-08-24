Sabah: Два российских моряка погибли в Турции

Двое членов экипажа российского сухогруза Navis 2 в пятницу погибли в результате несчастного случая в порту города Бандырма в Турции. Об этом 24 августа сообщает газета Sabah.



46-летний Константин и 52-летний Дмитрий, по предварительной информации, отравились газом в трюме сухогруза, пришвартованного у причала Челеби. Тела погибших отправили на экспертизу в Институт судебной медицины Бурсы для установления точных причин смерти.

Представитель компании — оператора судна подтвердил гибель членов экипажа. По его данным, мужчины упали в один из люков на палубе, однако пока неизвестно, были ли они отравлены газом.