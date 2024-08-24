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    Sabah: Два российских моряка погибли в Турции

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    Двое членов экипажа российского сухогруза Navis 2 в пятницу погибли в результате несчастного случая в порту города Бандырма в Турции. Об этом 24 августа сообщает газета Sabah.

    46-летний Константин и 52-летний Дмитрий, по предварительной информации, отравились газом в трюме сухогруза, пришвартованного у причала Челеби. Тела погибших отправили на экспертизу в Институт судебной медицины Бурсы для установления точных причин смерти.

    Представитель компании — оператора судна подтвердил гибель членов экипажа. По его данным, мужчины упали в один из люков на палубе, однако пока неизвестно, были ли они отравлены газом.

    Тела Константина и Дмитрия будут отправлены в Россию после установления точных причин смерти.

    По данным сервиса Marinetraffic, судно Navis 2 прибыло в Бандырму из Ейска. РБК пишет, что судно перевозило корма.

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