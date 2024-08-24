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    Петербурженка заявила, что после поездки таксист взял оплату натурой

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    Заявлением о сексуальном насилии закончилась поездка на такси для жительницы Выборгского района Петербурга. По словам девушки, водитель решил, что деньги — недостаточная плата за его услуги.

    За помощью в полицию 27-летняя жительница Парголово обратилась незадолго до двух часов ночи 24 августа, стало известно «Фонтанке». Девушка рассказала, что менее получаса назад ещё ехала в чёрном такси, водитель которого попытался принудить её к сексу. Особенно активно он начал действовать неподалёку от храма на Заречной улице. Мужчина якобы стягивал с пассажирки бельё и касался интимных мест.

    Пока девушка приходила в себя, полицейские нашли подходящего под описание человека. По предварительным данным, в отдел для разбирательства доставлен 48-летний уроженец Екатеринбурга, который живёт в Выборгском районе Петербурга.

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