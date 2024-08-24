Петербурженка заявила, что после поездки таксист взял оплату натурой

Заявлением о сексуальном насилии закончилась поездка на такси для жительницы Выборгского района Петербурга. По словам девушки, водитель решил, что деньги — недостаточная плата за его услуги.



За помощью в полицию 27-летняя жительница Парголово обратилась незадолго до двух часов ночи 24 августа, стало известно «Фонтанке». Девушка рассказала, что менее получаса назад ещё ехала в чёрном такси, водитель которого попытался принудить её к сексу. Особенно активно он начал действовать неподалёку от храма на Заречной улице. Мужчина якобы стягивал с пассажирки бельё и касался интимных мест.