«Живу в России и делаю что хочу». Подданного Марокко арестовали в Петербурге по секс-статье

В следственном изоляторе проведёт ближайшие два месяца подданный Королевства Марокко после ночи с жительницей Пушкина. Он не признаёт себя насильником, но петербурженка настаивает на обратном.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 24 августа марокканца Гасси Мохсина доставили в Пушкинский районный суд с ходатайством о заключении под стражу. Ему предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера, соединённых с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.