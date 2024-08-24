«Живу в России и делаю что хочу». Подданного Марокко арестовали в Петербурге по секс-статье

В следственном изоляторе проведёт ближайшие два месяца подданный Королевства Марокко после ночи с жительницей Пушкина. Он не признаёт себя насильником, но петербурженка настаивает на обратном.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 24 августа марокканца Гасси Мохсина доставили в Пушкинский районный суд с ходатайством о заключении под стражу. Ему предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера, соединённых с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
«Вину не признал», — уточнили в пресс-службе суда. Иностранца определили в следственный изолятор до 22 октября.
По информации «Фонтанки», насильником его назвала 25-летняя жительница Пушкина. В ночь на пятницу она позвонила в экстренные службы и рассказала, что принимала у себя в квартире знакомого. По её словам, встреча не предполагала близости, но гость якобы силой принудил её к интиму.
Марокканца задержали накануне. В своём YouTube-канале он пишет: «Живу в России, делаю что хочу, делюсь моментами своей жизни». Последнее делает не слишком активно. На редких видео в основном девушки. На сайте с каталогом услуг можно найти его предложение массажа с адресом в Пушкине. Отзывы — сплошь положительные, воспользовавшиеся хвалят волшебные руки.