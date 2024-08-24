Суд отпустил обвиняемых в поджоге по найму в десятиэтажке на Стародеревенской улице

Приморский районный суд Петербурга не стал изолировать фигурантов дела о поджоге двери. По данным полиции, на порог чужой квартиры мужчину и юношу привела халтура и обещание 15 тысяч рублей.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов города 24 августа, суд рассмотрел ходатайство о заключении под стражу Андрея Демухамедова и 17-летнего подростка и отказал следствию. Обоих освободили в зале суда.
Фигурантам вменяют умышленное повреждение чужого имущества путём поджога. По версии следствия, днём 15 августа они подожгли дверь квартиры 48-летней жительницы десятиэтажки на Стародеревенской улице. Согласно материалам, ущерб оценивается в 15 тысяч рублей. По данным полиции, именно такую сумму должен был, но не получил каждый из исполнителей поджога, совершить который предлагали в телеграм-канале.
Оба фигуранта из Сертолово. Они живут неподалёку друг от друга на одной улице. По предварительным данным «Фонтанки», подростка уже судили в Петербурге за кражу. В биографии его 33-летнего соседа также есть два приговора по этой же статье, кроме того, ему вменяли умышленное причинение вреда здоровью средней степени тяжести.