Суд отпустил обвиняемых в поджоге по найму в десятиэтажке на Стародеревенской улице

Приморский районный суд Петербурга не стал изолировать фигурантов дела о поджоге двери. По данным полиции, на порог чужой квартиры мужчину и юношу привела халтура и обещание 15 тысяч рублей.



Как сообщили в объединённой пресс-службе судов города 24 августа, суд рассмотрел ходатайство о заключении под стражу Андрея Демухамедова и 17-летнего подростка и отказал следствию. Обоих освободили в зале суда.

Фигурантам вменяют умышленное повреждение чужого имущества путём поджога. По версии следствия, днём 15 августа они подожгли дверь квартиры 48-летней жительницы десятиэтажки на Стародеревенской улице. Согласно материалам, ущерб оценивается в 15 тысяч рублей. По данным полиции, именно такую сумму должен был, но не получил каждый из исполнителей поджога, совершить который предлагали в телеграм-канале.