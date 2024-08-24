Беглов пообещал, что в Петродворцовом районе создадут спортивный кластер

Спортивный кластер создадут в Петродворцовом районе Петербурга. Об этом 24 августа сообщил губернатор Александр Беглов в ходе рабочего выезда в этот район.



В Старом Петергофе Беглов посетил спортивный комплекс, где есть ледовая площадка, спортивный зал и два бассейна. «Очень важно, что предусмотрена организация бесплатных занятий плаванием для людей серебряного возраста, участников СВО и их семей», — цитирует главу города пресс-служба Смольного.