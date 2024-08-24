«Опель» влетел в фуру на крутом повороте Коннолахтинской дороги. Пострадала женщина

Женщину увезли в больницу после аварии с большегрузом, которая произошла на Коннолахтинской дороге неподалёку от КАД в Петербурге в восьмом часу утра 24 августа.
Последствия аварии показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Как отмечают, «Опель» столкнулся с грузовым «Мерседесом» там, где дорога делает крутой поворот.
Все обстоятельства случившегося выясняет дорожная полиция. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» уточнили, что в больницу увезли 56-летнюю женщину, которая ехала в «Опеле». По предварительным данным, она госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.