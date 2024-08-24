Грузовик загорелся, задев провода в Ленобласти. Водителя отбросило в канаву после удара током

Грузовой «Вольво» вспыхнул после наезда на линию электропередачи в Кировском районе Ленобласти. Водитель в реанимации с ожогами лица, ног и руки, стало известно «Фонтанке» 24 августа.
Как сообщили в «Ленинградской областной противопожарно-спасательной службе», помощь пожарных на Шоссейной улице в садоводстве «Медное» потребовалась накануне около половины десятого часа вечера. По предварительным данным, стрела манипулятора «Вольво» задела провода, в результате произошло замыкание. Автомобиль частично обгорел.
«Водителя ударило током и отбросило в канаву. По тушению работал личный состав 127-й пожарной части Кировского отряда Леноблпожспас», — рассказали в ГКУ «Леноблпожспас».
В МЧС уточнили, что возгорание ликвидировано в 22:12 силами восьми пожарных, пишет 47news.
По предварительной информации «Фонтанки», пострадал 54-летний житель Лодейнопольского района области. Мужчина, которому диагностировали ожоги порядка 35–40 % тела, находится в реанимации.