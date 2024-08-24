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    «Лада» с тремя детьми попала в ДТП на Будапештской. В больнице остался старший

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    Полиция выясняет обстоятельства аварии во Фрунзенском районе Петербурга, в результате которой госпитализировали пятилетнего ребёнка. Очевидцы показывали «Ладу» без «лица» и маленьких пассажиров.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 24 августа, о госпитализации мальчика полицейских накануне вечером известили медики. Мать, которая привела сына в больницу, объяснила, что немногим позже восьми часов утра он пострадал в аварии на Будапештской улице, 8.

    Последствия аварии показывали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Со слов очевидцев, «Лада Приора» осталась без «лица» после столкновения с «БМВ». Судя по кадрам, в разбитой машине ехали женщина и дети.

    По данным «Фонтанки», накануне вечером родители привели к врачам трёх сыновей после того, как состояние старшего ухудшилось. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Двое его братьев, которым 2 и 3 года, ехали на заднем сиденье в детских креслах и получили поверхностные травмы головы. Младших детей вернули родителям после оказания медицинской помощи.

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