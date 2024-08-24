Краевед расскажет о запутанной истории ЛЗХС

Ленинградский завод художественного стекла (ЛЗХС) был очень важным производством в советское время. Но его история по-прежнему вызывает путаницу даже у специалистов. 25 августа в «Охте-8» будем распутывать путаницу вместе с автором проекта «Стеклянный городок» Никой Артемьевой. Бесплатно. 16+
«Стеклянный городок» — неформальное название места на левом берегу Невы южнее Обводного канала. Там еще со времен Екатерины II располагался стеклянный завод, потом объединенный с Императорским фарфоровым заводом. И если последний известен многим в том числе под своим советскими именем ЛФЗ, то ЛЗХС, существовавший как самостоятельное производство в течение нескольких советских десятилетий, известен куда меньше. Хотя это был главный центр художественного стеклоделия всего Советского Союза.
В 1990-е завод был ликвидирован. Его коллекция благодаря усилиям общественности оказалась в музее на Елагином острове. Но там представлены высокохудожественные образцы — они сразу и попадали в заводской музей. А рядовые изделия из условного «бабушкиного серванта» были тоже высочайшего качества, но найти исчерпывающий каталог такой продукции завода пока не удалось. Между тем Ника Артемьева, краевед, вместе с единомышленниками изучает историю ЛЗХС и собирает коллекцию «рядовой» продукции завода.
Об основных этапах развития несуществующего больше производства и о выдающихся художниках, работавших на заводе, узнаем на лекции «ЛЗХС: история и продукция» в библиотеке «Охта-8» (Большеохтинский, 8). Лекция проходит в рамках выставки «Стеклянный городок. Исторический район Петербурга». Вход по регистрации через TimePad. Начало в 18:00.
Александра Шеромова