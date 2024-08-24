    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    4 м/с, ю-з

    757мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.6eur101.61

    Краевед расскажет о запутанной истории ЛЗХС

    340
    обсудить

    Ленинградский завод художественного стекла (ЛЗХС) был очень важным производством в советское время. Но его история по-прежнему вызывает путаницу даже у специалистов. 25 августа в «Охте-8» будем распутывать путаницу вместе с автором проекта «Стеклянный городок» Никой Артемьевой. Бесплатно. 16+

    «Стеклянный городок» — неформальное название места на левом берегу Невы южнее Обводного канала. Там еще со времен Екатерины II располагался стеклянный завод, потом объединенный с Императорским фарфоровым заводом. И если последний известен многим в том числе под своим советскими именем ЛФЗ, то ЛЗХС, существовавший как самостоятельное производство в течение нескольких советских десятилетий, известен куда меньше. Хотя это был главный центр художественного стеклоделия всего Советского Союза.

    В 1990-е завод был ликвидирован. Его коллекция благодаря усилиям общественности оказалась в музее на Елагином острове. Но там представлены высокохудожественные образцы — они сразу и попадали в заводской музей. А рядовые изделия из условного «бабушкиного серванта» были тоже высочайшего качества, но найти исчерпывающий каталог такой продукции завода пока не удалось. Между тем Ника Артемьева, краевед, вместе с единомышленниками изучает историю ЛЗХС и собирает коллекцию «рядовой» продукции завода.

    Об основных этапах развития несуществующего больше производства и о выдающихся художниках, работавших на заводе, узнаем на лекции «ЛЗХС: история и продукция» в библиотеке «Охта-8» (Большеохтинский, 8). Лекция проходит в рамках выставки «Стеклянный городок. Исторический район Петербурга». Вход по регистрации через TimePad. Начало в 18:00.

    Александра Шеромова

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close