«Добро пожаловать домой». Джастин Бибер стал отцом

Популярный канадский певец Джастин Бибер впервые стал отцом. Его супруга Хейли родила мальчика. Об этом пара сообщила в своих соцсетях 24 августа.

Как пишет Starhit, близкий к семье источник рассказал, что Джастин и Хейли «испытывают целую гамму чувств, но сейчас больше всего хотят побыть в тишине и насладиться радостным моментом».

О беременности Хейли стало известно в мае. За несколько дней до родов звездную пару заметили гуляющими по Лос-Анджелесу.