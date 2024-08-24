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    «Добро пожаловать домой». Джастин Бибер стал отцом

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    Популярный канадский певец Джастин Бибер впервые стал отцом. Его супруга Хейли родила мальчика. Об этом пара сообщила в своих соцсетях 24 августа.

    «Добро пожаловать домой, Джек Блюз Бибер», — написал Джастин в соцсетях, сопроводив пост снимком пяточки младенца.

    Как пишет Starhit, близкий к семье источник рассказал, что Джастин и Хейли «испытывают целую гамму чувств, но сейчас больше всего хотят побыть в тишине и насладиться радостным моментом».

    О беременности Хейли стало известно в мае. За несколько дней до родов звездную пару заметили гуляющими по Лос-Анджелесу.

    Джастину Биберу 30 лет, карьеру он начал еще в 2008 году. Является автором нескольких альбомов и обладателем многих наград, в том числе премии «Грэмми» за лучшую танцевальную запись. Имеет более 73 млн подписчиков на YouTube. Женился на модели Хейли Болдуин 13 сентября 2018 года. В 2020 году стало известно, что певец подарил супруге особняк стоимостью 25 миллионов долларов. Дом площадью более тысячи квадратных метров расположен в закрытом жилом комплексе в Беверли-Хиллз. На участке есть бассейн, теннисный корт, качели и беседка.

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