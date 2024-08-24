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    Подросток на велосипеде выехал под колёса «Опеля» с коллекцией штрафов у станции «Проспект Просвещения»

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    Подросток угодил в больницу, заметив «зебру», но не запрещающий сигнал светофора в Выборгском районе Петербурга. Сбивший его водитель копит неоплаченные штрафы. Об этом стало известно «Фонтанке» 24 августа.

    16-летний велосипедист получил травмы на проспекте Просвещения, 32, накануне около половины четвёртого часа дня. По предварительным данным, подросток из Лесколово выехал на пешеходный переход напротив ТРК «Норд» на красный свет и попал под колёса «Опеля».

    Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. У него сломана ключица, ушибы на руке и виске.

    За рулём автомобиля сидел его владелец — 43-летний житель Приморского района. В этом году на нарушении правил дорожного движения его ловили 15 раз, штрафы водитель не оплачивал.

    Полиция проводит проверку по факту аварии.

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