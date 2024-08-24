Подросток на велосипеде выехал под колёса «Опеля» с коллекцией штрафов у станции «Проспект Просвещения»

Подросток угодил в больницу, заметив «зебру», но не запрещающий сигнал светофора в Выборгском районе Петербурга. Сбивший его водитель копит неоплаченные штрафы. Об этом стало известно «Фонтанке» 24 августа.



16-летний велосипедист получил травмы на проспекте Просвещения, 32, накануне около половины четвёртого часа дня. По предварительным данным, подросток из Лесколово выехал на пешеходный переход напротив ТРК «Норд» на красный свет и попал под колёса «Опеля».



Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. У него сломана ключица, ушибы на руке и виске.

